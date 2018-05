Zákon o potláčaní kriminality v osadách je v druhej úrovni priorít, tvrdí Denisa Saková

"Vzhľadom na to, že spoločenský vývoj si vyberal iné priority, priznáme sa, že zákon o potláčaní kriminality v rómskych osadách je tiež jednou z priorít môjho ministrovania, ale je možno na druhej úrovni. Tou prvou je menovanie dočasného policajného prezidenta a dokončenie legislatívneho procesu novely zákona o Policajnom zbore," vysvetlila Saková.

Hneď ako budú vyriešené tieto otázky sa však chce venovať spomínanej právnej norme. "Ako dobre viete, aj bývalý minister vnútra Kaliňák avizoval, že je pripravený zákon. Tento zákon je momentálne, nazvime to, vo vnútrorezortnom pripomienkovom konaní a skutočne si chceme, či už s krajskými riaditeľmi, alebo inými vedúcimi predstaviteľmi Policajného zboru, prediskutovať veľmi citlivé témy, aby sme nezasiahli nejakými ustanoveniami do práv občanov. Preto chceme všetky zmeny, ktoré tento zákon v sebe má, veľmi opatrne a veľmi citlivo zvážiť," uistila.

Na druhej strane zdôraznila, že v osadách, kde je stagnujúca alebo narastajúca rómska kriminalita, sa už začalo s opatreniami vytvorenia občianskych hliadok. "Sú to hliadky dvojčlenné alebo až osemčlenné podľa jednotlivých požiadaviek daných starostov a primátorov. Financujeme ich z prostriedkov EÚ vo výške približne 17 miliónov eur. Predpokladáme, že vytvoríme asi 150 týchto hliadok," konštatovala.

Dostál ministerku upozornil, že svojou otázkou v žiadnom prípade nechcel apelovať na to, aby urýchlila práce na príprave tohto zákona. "Práve naopak, myslím si, že by bolo lepšie, keby ste tento zámer úplne vyradili zo svojich priorít. Podľa Ústavy SR základné slobody a práva na území Slovenska sa zaručujú všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný a sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Takže nemyslím si, že toto je dobrá cesta," odkázal.

Poslanec uznáva, že kriminalitu treba riešiť, ale postaviť ju na etnický alebo rasový základ je podľa jeho slov ústavne sporné a populistické riešenie, ktoré neslúži na reálne riešenie toho problému. "Pán Kaliňák bol desať rokov ministrom a na sklonku svojho funkčného obdobia chodil v uniformách pred rómske osady a búchal sa do pŕs, ako on bude tento problém riešiť, hoci je zodpovedný za to, že kriminalita je taká, aká je. To je jeho zodpovednosť a reálne riešenie nie je prijímanie populistických zákonov, ktoré smerujú k vyvolávaniu vášní a napätí. Takže myslím si, že by ste v tomto mohli opustiť tú doterajšiu tradíciu a keď chcete byť hrádzou proti extrémizmu ako vládna koalícia, tak tento zákon určite nie je dobrou cestou k tomu," dodal.

Ministerka ho uistila, že jej rezort v žiadnom prípade nechce porušovať ústavu. "Dbáme na to, aby sme skutočne nijakým spôsobom nezasiahli do práv občanov. Možno to nie je téma pre Bratislavu, ale je to téma pre zvyšok Slovenska, kde rómska kriminalita alebo kriminalita v rómskych osadách má narastajúci trend a možno to treba začať riešiť. Neberieme to ako populistické riešenie, ale berieme to ako spätnú väzbu, ktorá existuje prevažne na strednom a východnom Slovensku," uzavrela.