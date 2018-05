SPOVEĎ nevidiaceho Mareka: Exmanželka ho roky terorizovala, advokátka priznala, že konala nesprávne

Marek sa narodil so zdravotným postihnutím – je nevidiaci. No ako sám povedal, jeho handicap nie je najhorší, a v živote toho veľa dokázal. „Mojím dňom D bol 30. jún 2014,“ priznal.

Marek žil so svojou milujúcou manželkou, ktorá mu porodila tri zdravé deti. Rodina preňho bola vždy na prvom mieste a aj napriek tomu, že mal veľa záľub, vždy bol svojej rodine oporou. Ako nevidiaci inklinoval k spevu a folklóru, pričom viedol úspešný súbor, s ktorým chodil vystupovať na rôzne akcie. „S deťmi som často spieval, hral im a v kútiku duše som veril, že aspoň jedno z nich sa bude uberať trochu tou mojou cestou.“

VÝZVA: Ak ste zažili alebo zažívate podobné týranie, napíšte nám do redakcie na tipy@topky.sk

Jeho manželka nepracovala. Medzi ich deťmi sú približne trojročné rozdiely, čiže do práce sa z materskej dovolenky nedostala. Jakub mal v tom čase skoro 12, Samuel 8 a Miriam 5 rokov. Podotkol, že sa do práce ani nikdy nehrnula. „Vždy som jej zabezpečil všetko, čo potrebovala. No aj tak som jej vravel, že v dedine, kde bývam, sa uvoľnilo jedno miesto v základnej škole a v septembri 2014 by možno mohla nastúpiť,“ povedal s tým, že toho sa už nedočkal.

Deň D

Keď v pondelok 30. júna 2014 prišiel z práce domov do Kútov (okres Senica), po manželke a deťoch sa zľahla zem. Sedeli tam len Marekovi rodičia, ktorí mu povedali, že vzala deti a išli do potravín. „Na ten nákup si vzala taxík, ktorý smeroval do Bratislavy na hlavnú stanicu, a odtiaľ išli do Žiliny, potom do Rajca do krízového centra pre týrané matky s deťmi,“ spomína. „Deti vôbec nevedeli, kam idú, chceli vyskočiť z vlaku, lebo vedeli, že sa deje niečo, s čím vôbec nerátali a cítili, že tam, kam idú, im nebude dobre.“

Opakovane sa jej snažil dovolať a zistiť, kde sú a kedy sa vrátia domov. Spätnej väzby sa však nedočkal. Nezostávalo mu tak nič iné, len čakať v strachu. Po niekoľkých hodinách mu prišla textová správa, ktorá mu zničila život. „Marek, odchádzam od teba. Nemohla som vydržať ten teror z tvojej strany, už sa viac neuvidíme. Nekontaktuj ma a ani ma nehľadaj, deti sú v poriadku,“ odkázala mu v sms-ke.

Kruté obvinenia zo súdu

Týždeň čo týždeň trpel a nemohol spávať. Žena ho izolovala od vlastných detí. Marekovi zrazu začali chodiť papiere z Okresného súdu v Senici. Rodičia mu čítali, že sa v nich píše o tom, aký bol tyran a násilník. „Každé slovo v tých papieroch ma príšerne bolelo. Onedlho mi prišli aj papiere na rozvod a aj ďalšie na výživné pre manželku, ktorá si pre seba vypýtala 300 eur na každý mesiac.“

Ocitol sa v akomsi začarovanom kruhu. Samé súdy, účty, a napokon mu siahla aj na invalidný dôchodok. Deti popritom štvala pri nemu a presviedčala ich, že budú mať svoj byt, keď ich ockovi vezme dom. „Budeme sa mať dobre a ocko nech ide aj pod most,“ krúti hlavou Marek nad jej slovami. „Nikto neskúmal, či som v skutočnosti násilníkom bol alebo nie, nikto sa ma na nič nepýtal, len rozhodol,“ dodal.

Človek, ktorý nevidí, prežíva veci trochu inak

Tie dva mesiace boli pre Mareka nekonečné. Keď svoje deti na súde opäť objal a cítil ich lásku, bol najšťastnejší muž na svete. Od svojej ženy sa snažil dožiadať odpovede, prečo mu to spravila a čo jej vlastne urobil, keď ho tak nepravdivo obviňuje. „Súd v Senici mi odklepol stretávanie sa s deťmi na každú párnu sobotu od 13:00 do 19:00 za prítomnosti matky. Matky, ktorá ma neustále ponižovala a znevažovala všetko, čo som povedal a urobil.“

Ak sa stalo, že niekedy nemohol v požadovanom čase prísť a chcel si termín stretnutia preložiť, zmarila mu všetku snahu. Marek priznal, že deti mu tak veľmi chýbali, že si vyhradil čas v týždni, kedy vedel, že chodia do školy v Žiline. Jeho manželka sa tam s deťmi odsťahovala, aby boli od seba ďaleko. „Chcel som svoje deti aspoň objať. Človek, ktorý nevidí, prežíva veci trocha inak,“ povedal s tým, že preto za nimi chodieval aj v čase, kedy nemal, pretože manželka mu začala robiť naprieky a rušila jeho návštevy s deťmi.

„Samozrejme, že som to oznamoval na polícii a sociálke, no márne. Keď som takto k deťom chodil, často na mňa žena volala policajtov, že marím súdne rozhodnutia, a zastrašovala deti, ktoré sa viac a viac báli. Proste psycho. Do toho stále súdy, obviňovanie, trestné oznámenia, čudujem sa, že som sa nezbláznil.“

Najstarší syn dal matke ultimátum

Prešiel rok a situácia sa stále nemenila. Najstarší syn Jakub (11) začal mať problémy v škole. Napomínanie za správanie a zlý prospech išli ruka v ruke s útekmi z domu. „Vyhrážal sa, že si niečo spraví, ak ho nepustí k ockovi,“ povedal muž s tým, že jeho manželka Jakuba radšej odviedla na psychiatriu a nechala ho tam 9 dní, a to len preto, aby sa nestretol s otcom. „Medzitým mu nasadili lieky a popísali siahodlhé strany, aký je on nebezpečný pre okolie a podobne.“ To bol hlavný podnet na to, aby sa Marek odhodlal k vážnemu kroku.

Jakub sa postavil matke a zastal sa otca

Celá rozvrátená rodina sa opäť stretla 27. júna 2015, keď Jakub povedal niečo, čo Marekovi vyrazilo dych. „Ocko! Ja tu už nemôžem byť. Musím ísť domov, aj keby neviem čo bolo, ale tu už nemôžem zostať,“ povedal 11-ročný syn otcovi. Napriek zákazu si vzal všetky tri deti k sebe do Kútov. „No Jakuba som si nechal doma a Samuela s Miriam som priviezol späť do Žiliny k matke. Jakub mal skoro 12 rokov a vedel som, že to obhájim. Samko mal vtedy 8 a Miriam 5 rokov, a to by som nijako nedokázal, aby zostali doma.“

Keď Miriam a Samuel nariekali, že chcú tiež zostať s otcom, Marek im povedal, nech presvedčia maminku, aby si ich mohol vziať k sebe na 2-týždňové prázdniny. No keď žena zistila, že Jakub sa jej postavil, obmedzila kontakt s deťmi úplne. „Utekala, podvádzala, klamala, udávala a súd v Žiline vo svojom uznesení uviedol, že mám vrátiť Jakuba k matke.“ Podotkol, že rovnako rozhodol aj Senický súd.

Marekove kroky následne smerovali na senickú sociálku, kde vysvetlil, že ak si Jakub siahne na zdravie, tak nech hádžu vinu na stranu matky, ktorá mu napriek jeho vôli bráni byť s otcom. Pracovníčka úradu tak nechala Jakuba u otca, čo sa žene nepáčilo. „Sústavne už nebránila kontaktu len mňa s deťmi, ale aj Jakuba s nimi. Neúnavne manipulovala ich psychikou, a keď videla, že deti stále javia záujem byť s nami, pristúpila k riešeniu po svojom.“

Rafinovaná hra manželky

„Zámerne navrhla, aby sme išli s deťmi do kina,“ povedal Marek, pričom nemohol tušiť, čo chystá za jeho chrbtom. Bolo to 19. marca 2016 a podľa rozhodnutia súdu sa mal s deťmi najbližšie stretnúť 2. apríla. „Deň predtým bola manželka s Miriam na sociálke v Žiline a oznámila, že som Miriam chytal v rozkroku počas filmu,“ povedal Marek. V sobotu ho fyzicky napadla a snažila sa v ňom vyvolať agresiu. „Keď ma takto slovne urážala a telefonovala, chcel som jej vziať telefón a povedať účastníkovi na druhej strane, aby si prišiel na vlastné oči pozrieť, ako to vlastne celé je. No to som asi nemal robiť, lebo začala vrieskať, že som jej zlomil ruku. Takže som mal dve obvinenia za dva týždne. Jedno z pedofílie a druhé z ublíženia na zdraví.“

Marek s odstupom času prišiel aj na to, prečo s obvinením tak dlho čakala. Keď 27. apríla 2016 spoločne predstúpili pred žilinský súd, netušil, že svoje deti "vidí" posledný krát. Hoci vyšetrovateľka na súde predložila výsledky vyšetrovania, ktoré potvrdili, že nie je násilník ani pedofil, pričom sa zákaz styku s deťmi napokon nekonal, Mareka zasiahla ďalšia krutá rana pod pás.

„Manželka je podporovaná v jej skutku svojou úžasnou rodinou. Všetky tieto svinstvá zastrešuje jej teta, ktorá je notárkou v meste Holíč, a taktiež jej advokátka a manželka predsedu súdu v Senici. Bojovať pravdou proti mašinérii skorumpovaných advokátov, kde každý každého pozná, a kde si je každý každému niečo dlžný, je veľmi veľmi ťažké.“

Marek sa nikdy nevzdal

Vyše troch rokov teda neustále bojuje za to, aby mohol byť so svojimi deťmi, ktoré už majú plné zuby súdov a manipulácií. Rovnako dlho dokazuje, že nie je a nikdy nebol tou osobou, o ktorej sa píše v obvineniach. „Ísť po ulici v dedine a cítiť pohľady ľudí, z ktorých si veľa myslelo, že ten tyran naozaj som, je riadny zaberák na psychiku. Nechcem sa ľutovať, no niektoré veci skrátka robiť nemôžem. Brániť sa s mojím handicapom je veľmi ťažké, no nemienim to vzdať.“

Marek začal žiť nový život a na svoje deti nedá dopustiť

V júni tohto roka to budú presne štyri roky, pričom neprešiel deň, kedy by si nepoplakal. Hoci začal žiť nový život, z ktorého sa teší spolu s partnerkou Zitou a ich 9-mesačnou dcérkou Emmou, nikdy neprestane milovať svoje tri deti.

V januári 2018 sa s manželkou definitívne rozviedol. Sudkyňa určila, že ich deti budú navštevovať psychológa za prítomnosti rodičov.

„Sedenia majú byť v Žiline, kde deti s bývalou manželkou žijú,“ povedal Marek s tým, že exmanželka žiaľ nespolupracuje tak, ako by mala. Dokonca deťmi ešte viac manipuluje. Zavrhla vlastného syna, ktorý sa jej ako jediný postavil a zastal sa otca. Marek povedal, že Jakub žije s ním a jeho matka ho neprišla pozrieť ani raz, pričom si ho mohla každý druhý piatok v mesiaci vziať k sebe na víkend.

„Jakub sa neustále dožaduje kontaktu s matkou a so súrodencami Samuelom a Miriam, no neúspešne. Už ho aj mala vziať k sebe, ale tesne predtým mu napísala sms, že ho nechce, že si to Samko s Miriam neprajú. Zvláštne, keď ešte boli spolu, mali sa neskutočne radi.“

Advokátka si priznala chybu

Neskôr tiež vysvitlo, že advokátka a manželka predsedu súdu v Senici, ktorá zastupovala jeho bývalú ženu, uznala, že nekonala správne. „Pri poslednom pojednávaní povedala, že keby bola vedela, aká je pravda, a čo manželka zamýšľa, nikdy by to nebola dopustila,“ povedal Marek. Dodal, že advokátka zrejme spočiatku zo svojej silnej pozície ovplyvnila sudkyňu, ktorá si časom tiež pospájala súvislosti.

V ich prípade figurovali až traja súdni znalci. „Dvoch určil súd a tretiu znalkyňu si kúpila moja bývalá,“ spomenul Marek.