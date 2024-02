Justin Timberlake, 2024

Justin Timberlake oznámil v januári vydanie nového albumu Everything I Thought It Was, ktorý vyjde 15. marca. Spolu s vyhlásením zverejnil pilotný singel Selfish, ktorý má v singlových rebríčkoch už po mesiaci striedať novinka Drown. Prvý singel sa aktuálne nachádza na neatraktívnom 37. mieste amerického rebríčka Billboard hot 100. Takto veľkolepý comeback rozhodne nevyzerá. Vieme, čo je za tým.