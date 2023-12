Stefi - Sláva chvíli Vianoc, 2023

Slovenská speváčka Stefi len nedávno oznámila, že jej bola opäť, už tretíkrát, diagnostikovaná rakovina. Napriek tomu chce popri liečbe naďalej robiť ľuďom radosť svojou tvorbou a spevom. Tentokrát napísala a naspievala slovenský text k celosvetovo známej skladbe Somewhere In My Memory, ktorú napísal legendárny skladateľ John Williams k filmu Sám doma (1990).