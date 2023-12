Blur

Po osemročnej prestávke sa skupina dala znova dohromady a vydala začiatkom tohto roka deviaty štúdiový album The Ballad Of Darren. Po odohraní všetkých koncertov, na ktorých album predstavili naživo, oznámil frontman Damon Albarn ďalšiu pauzu. Tá bude trvať až do odvolania.