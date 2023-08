Slipknot na Rock For People 2023, 8.6.2023

Piesne na album Look Outside Your Window vznikali v rovnakom období, ako štvrtý štúdiový album All Hope Is Gone z roku 2008. Experimentálny vibe piesní a melodickejší rockový štýl ale neladil s materiálom štvrtého albumu a postavil ho od pozície, ktorá si vyžadovala samostatné vydanie. To sa niekoľkokrát prekladalo. Teraz hovorí Corey Taylor o jeho možnom vydaní v priebehu budúceho roka.