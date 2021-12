Legendárny český hudobník Michal Prokop, ktorý tento rok v máji s kapelou Framus Five vydal po deviatich rokoch vrelo prijatý nový album Mohlo by to bejt nebe..., svoju novinku predstavil a pokrstil konečne tiež pred pražským publikom. Stalo sa tak v rámci tradičného Vianočného koncertu, ktorý v utorok 21. decembra hostila pražská Lucerna.