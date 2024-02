Stalkovanie sa nevypláca: Taylor Swift chce žalovať mladíka, nemá byť jeho jedinou obeťou!

#Stalking sa nevypláca. Samozrejme, nie je to nič pekné ani v reálnom živote, no pozor by si si mal dať aj v online priestore. Nevinné lokalizovanie niekoho bez jeho vedomia len z čistej zvedavosti ťa totiž môže dostať aj pred súd. S touto nepríjemnosťou sa zväčša stretajú svetové hviezdy, ktorých fanúšikovia túžia mať prehľad o každom ich kroku.