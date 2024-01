Spýtali sme sa umelej inteligencie: Ako vidí vývoj rapovej hudby v roku 2024?

#Máme tu prvý deň nového roka a to je presne čas, kedy si všetci isto robíme nejaké tie svoje vlastné vízie do blížiacej sa budúcnosti v rámci našich kalendárov. My sme samozrejme hneď začali premýšľať, ako túto tému využiť aj prti tvorbe článkov, pričom nám prišlo na um skúsiť sa spýtať čoraz známejšej umelej inteligencie na to, čo by sme podľa nej mohli očakávať v roku 2024 práve zo sveta rapovej hudby. Toto sú jej predikcie!