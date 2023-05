Už v lete sa môžeš tešiť na pokračovanie Zaklínača: Poslednú sériu s Henrym Cavillom Netflix uvedie na dvakrát

V dnešnej dobe si už asi zvyknutý na to, že na streamovacích platformách často vyjde naraz celá séria seriálu. V takých prípadoch si ju pokojne môžeš pozrieť aj za dva dni. Iste si ale pamätáš, ako Netflix rozdelil poslednú sériu Stranger Things. Presne to isté teraz čaká aj seriál The Witcher.