V Európe sa šíri nezvyčajná infekcia „rain rot“: Lekári upozorňujú na 4 príznaky, objavujú sa aj po sexe

LONDÝN – Infekcia, ktorá sa tradične spájala najmä s koňmi, dobytkom či inými zvieratami, sa čoraz častejšie objavuje aj u ľudí. V niekoľkých európskych krajinách zaznamenali desiatky prípadov dermatofilózy, prezývanej „rain rot“. Nové prípady navyše naznačujú, že baktéria sa môže prenášať medzi ľuďmi pri tesnom kontakte vrátane sexuálneho. Odborníci preto upozorňujú na štyri príznaky, ktoré netreba ignorovať.
Európski odborníci sledujú výskyt nezvyčajnej bakteriálnej kožnej infekcie známej ako dermatofilóza. Spôsobuje ju baktéria Dermatophilus congolensis a ochorenie je oveľa známejšie vo veterinárnej medicíne než medzi ľuďmi. U zvierat sa označuje aj ako „rain rot“ či „rain scald“.
Ako informoval britský denník The Sun, takmer 70 prípadov zaznamenali vo Francúzsku, Španielsku a Nemecku. Pozornosť vedcov teraz upútal aj zhluk šiestich prípadov vo švajčiarskom Bazileji.
Prvý prípad súvisel s cestou do Thajska
Vyšetrovanie švajčiarskeho zhluku sa začalo pri mužovi vo veku okolo 40 rokov, ktorý sa v máji 2025 vrátil z Thajska. Absolvoval tam tréningový kemp thajského boxu a prišiel tiež do kontaktu so slonom.
Približne týždeň po návrate sa mu na tvári, pokožke hlavy a trupe objavila škvrnitá vyrážka. Trpel tiež zápalom spojiviek. Vzhľadom na jeho cestovateľskú anamnézu nebol prípad až takým prekvapením – dermatofilóza sa totiž u ľudí tradične spájala predovšetkým s kontaktom s infikovanými zvieratami.
Nasledoval však ďalší pacient, ktorý sa krátko predtým vrátil z Indonézie. A potom sa situácia začala meniť. Lekári identifikovali ďalšie prípady u ľudí, ktorí necestovali do zahraničia ani neprišli do kontaktu so zvieratami.
To vyvolalo podozrenie, že infekcia sa dokáže šíriť priamo medzi ľuďmi.
Prenos pri sexe aj tesnom kontakte
Vedci predpokladajú, že k prenosu môže dochádzať prostredníctvom tesného kontaktu kože s kožou, a to aj počas sexu. Rizikovým prostredím môžu byť podľa doterajších zistení aj miesta s vysokou vlhkosťou a intenzívnym fyzickým kontaktom.
Všetci pacienti zo skúmaného švajčiarskeho zhluku boli muži a viacerí navštevovali sexuálne podniky. Analýza baktérií navyše odhalila spoločný bakteriálny kmeň označený D. congolensis_A, čo podporuje podozrenie na prepojený reťazec prenosu.
Podobné zistenia priniesli aj prípady vo Francúzsku a Španielsku, pri ktorých niektorí pacienti nemali žiadny kontakt so zvieratami. Odborníci preto hovoria o možnej zmene epidemiológie
infekcie – z ochorenia spojeného predovšetkým so zvieratami sa môže stávať infekcia schopná šíriť sa medzi ľuďmi.
Štyri príznaky, na ktoré si dať pozor
Dermatofilóza sa prejavuje predovšetkým na koži. Medzi príznaky, ktoré sa objavili v súvislosti s novými prípadmi, patria:
- · svrbivá vyrážka,
- · škvrny alebo pupienky naplnené hnisom,
- · vyrážky v oblasti tváre, genitálií alebo trupu,
- · bolesť či pálenie pri močení.
Problémom je, že kožné prejavy môžu pripomínať iné infekcie vrátane mpox, čo môže viesť k nesprávnej alebo oneskorenej diagnóze.
Pre väčšinu ľudí zostáva riziko nízke
Napriek znepokojivým prípadom nie je dôvod na paniku. Doterajšie infekcie boli prevažne mierne a dermatofilóza sa dá liečiť antibiotikami. Pre širokú verejnosť zostáva podľa dostupného hodnotenia riziko nízke. Väčšiu pozornosť by mali venovať príznakom najmä ľudia po rizikovom tesnom kontakte či cestovatelia.
Vedci však upozorňujú, že skutočný rozsah šírenia zatiaľ nemusí byť známy. Keďže dermatofilóza bola u ľudí historicky veľmi zriedkavá, lekári ju nemusia automaticky zvažovať pri diagnostike kožných problémov.
Nové prípady preto podľa odborníkov ukazujú potrebu lepšieho sledovania infekcie naprieč Európou. Vývoj prichádza v čase, keď kontinent zaznamenáva rast aj pri klasických bakteriálnych pohlavne prenosných infekciách – ECDC uvádza, že v roku 2024 dosiahli hlásené prípady kvapavky a syfilisu najvyššie úrovne za viac ako desať rokov.