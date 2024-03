Ženu zmiatli čudné zvuky vychádzajúce spoza steny: Neuveríte, čo nasledovalo! Horšie ako nočná mora

(Zdroj: TikTok/myworld.wejustliveinit)

PENSYLVÁNIA – Predstavte si, že z ničoho nič začnú spoza steny vášho domu vychádzať čudné zvuky. Presne to na vlastnej koži zažila žena z Pensylvánie. Keď odhalila príčinu, zostala v šoku. Toto nečakala ani v najhoršej nočnej more.

Video, ktoré žena známa ako Jay zdieľala na sociálnej sieti, pripomínalo scénu z hororu. Na TikToku si za krátky čas získalo viac ako 2,5 milióna pozretí. Vysvetlila, že po príchode domov počula zo steny vychádzať čudné zvuky. Bolo to mňaučanie jej domáceho miláčika, ktorý tiež škriabal do steny. Vedela však, že o žiadnu paranormálnu aktivitu nejde. „Naozaj nemôžem uveriť tomu, že údržbársky tím zaplátal moju mačku do tej šialenej steny!" vysvetlila. „Musela sa cítiť veľmi zle a určite bola aj vystrašená,“ napísala Jay, ktorá následne vytočila núdzovú linku údržby a požiadala o pomoc.

Keď sa však nemohla dovolať, vytočila číslo 911 a operátor jej poradil, aby vykopala dieru do steny. V 90-sekundovom videu je počuť, ako uväznená mačka žalostne mňaučí spoza bielej steny. Po krátkej chvíli vystrčila labku cez medzeru v omietke a Jay sa pokúsila otvor ešte zväčšiť, aby odtiaľ mačku vyslobodila. Operátor jej poradil, aby do steny kopla, ale tá bola tvrdá ako skala. Po takmer minúte škrabania bola medzera dostatočne široká, aby sa mačka mohla pretlačiť a uniknúť zo svojho sadrového väzenia. Našťastie sa zdalo, že bola po vyslobodení v poriadku.

V nasledujúcom videu je jasne počuť, ako majiteľka žiada muža, ktorého identifikovala ako správcu nehnuteľnosti, aby sa o incidente porozprával s maliarmi. „Nerozumiem tomu, znevážili ste nielen mňa, ale aj moju mačku, ktorú ste nejakým zázrakom zaplátali do steny,“ povedala. Používatelia sociálnej siete zostali z celej situácie zhrození. Jeden uviedol: „Natiahol labku po pomoc... chudáčik.“ Niektorí skeptici mali pocit, že pracovníci údržby mačku zamurovali zámerne. „To bolo veľmi podlé a smutné. Nie je možné, aby o tomto skutku nevedeli,“ vyhlásil ďalší z divákov.

„Dievča, dlžia ti peniaze,“ uviedol ďalší, načo Jay odpovedala: „Moja mačka si po tomto všetkom zaslúži byť na Havajskej pláži.“ Podľa komentujúcich toto nebol jediný prípad, avšak s pomerne poburujúcejším koncom. Ozvala sa aj ďalšia žena, ktorá prezradila, že firma zaoberajúca sa vzduchotechnikou uväznila ich mačku v stene a keď im to manžel povedal a požiadal ich o pomoc, povedali im, aby si zaobstarali novú mačku.