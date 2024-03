Plavčík nikdy nepoužíval klobúk ani opaľovací krém: Hrôzostrašné FOTO! Pozrite na jeho hlavu

(Zdroj: Facebook/Leigh Raaschou)

VICTORIA – Chrániť sa pred slnkom je dôležité. Na vlastnej koži sa o tom presvedčil Austrálčan Leigh Raaschou, ktorý väčšinu svojho života pracoval vonku. Napriek tomu nikdy nenosil klobúk a dokonca sa nenatieral ani opaľovacím krémom. Kruto na to doplatil.

Leigh Raaschou z austrálskej Victorie strávil niekoľko desaťročí nespočetné množstvo hodín vonku, keď si plnil svoju úlohu dobrovoľného plavčíka. Nepoužívanie ochranných prostriedkov, ako je klobúk a opaľovací krém, sa mu však vypomstilo. Aktuálne trpí takmer 200 rakovinami kože, väčšinou na hlave a rukách. Otec a manžel absolvovali štyri operácie na odstránenie rakovinových buniek, pričom poslednú podstúpil minulý rok.

„Ako môžete vidieť podľa kožných štepov a vecí, za ten čas mi odrezali viac ako 100 ložísk rakovín kože, pravdepodobne takmer 200,“ povedal pre ABC. Raaschou bol prvýkrát liečený na rakovinu kože v roku 1998, keď prišiel k lekárom s výrastkom na koži. Odvtedy absolvoval tri ďalšie operácie, pričom lekári mu teraz odporúčajú imunoterapiu, ak mu diagnostikujú viac rakovinových buniek – liečbu, ktorá využíva imunitný systém na zabíjanie buniek.

Lekári mu tiež odstránili časť lebky po tom, čo sa rakovinové bunky rozšírili do kosti a absolvoval mnoho kôl chemoterapie. „Rakovina sa mi dostala do kosti a museli mi vybrať lebku a vložiť titánovú platňu. Nanešťastie som dostal infekciu medzi platničku a mozog a musel som sa vrátiť, aby ju odstránili. Ale kvôli vysokému riziku, že ma rozrežú, alebo budem krvácať do mozgu a podobne, sa rozhodli, že ju tam už nevložia,“ dodal.

Raaschou síce dokončil svoju najnovšiu liečbu, ale lekári sa obávajú, že sa rakovina môže ešte vrátiť. Dúfa, že svojím príbehom upozorní ostatných na dôležitosť používania ochranných prostriedkov počas pobytu na slnku. Jeho neopatrnosť si totiž neodniesla len pokožka, ale aj zrak. Po liečbe rakoviny kože utrpel aj stratu zraku.