Vydáva vaše vozidlo TENTO zvuk? Je najvyšší čas ho predať, radí odborník: Inak prídete o balík peňazí

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Špičkový mechanik Scotty Kilmer vyzýva vodičov, aby sa zamerali na jeden varovný signál, ktorí môžu spozorovať na svojom vozidle. Ak si ho všimnete, mali by ste zvážiť jeho predaj a vyhnúť sa tak drahým účtom za opravu.

Automobilový odborník Scotty Kilmer povedal, že vodiči by sa mali rozlúčiť so svojimi vozidlami pri prvom náznaku mechanického problému. „Dnes vám poviem, kedy je vhodný čas zbaviť sa ojazdeného auta,“ uviedol vo videu na YouTube a upozornil na cvaknutie, ktoré občas vydáva prevodovka napriek tomu, že je chod motora hladký. „Hoci to neurobí počas polhodinovej jazdy, je čas sa ho zbaviť, pretože oprava vozidla 4x4 s automatickou prevodovkou môže predstavovať obrovské náklady. Ak sa teda chystáte predať ojazdené auto, predajte ho skôr, než sa úplne pokazí,“ dodal.

(Zdroj: Getty Images)

Určite však kupujúcemu vysvetlite, o čo ide. Odborníci z britského autoservisu Haynesu pre Express uviedli, že niektoré súčiastky by mohli vodičov pripraviť o tisíce eur. Katalyzátor je jednou z najdrahších súčiastok a náklady môžu presiahnuť 2 000 libier (2 347 eur). V mnohých prípadoch by výmena spojky alebo inštalácia novej riadiacej jednotky mohla vodičov vyjsť na viac ako 1 200 libier (1 408,30 eur). Výmena vstrekovača paliva alebo nového tesnenia hlavy by mohla stáť viac ako tisíc eur.

Portál Motorway.co.uk uvádza, že oprava automatickej prevodovky je často spojená so značnými nákladmi kvôli zložitej hydraulike a elektronike v systéme. Portál tiež varuje, že oprava airbagov, štartéra, chladiča, turbodúchadla alebo hriadeľa riadenia patrí medzi najnákladnejšie problémy, ktoré treba riešiť. Legislatíva však upozorňuje, že predajcovia musia pravdivo informovať o stave vozidla kupujúceho a obzvlášť v prípade, ak nie je spôsobilé na cestnú prevádzku.