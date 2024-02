Žena navštívila svojho priateľa v študentskom byte: Z toho, čo našla vo vnútri, sa jej obrátil žalúdok!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pri vchode Josie privítal napríklad neporiadok na dvore, na ktorom sa povaľovali dve futbalové lopty, niekoľko drevených kusov niečoho, čo vyzeralo ako rozbitá stolička, tmavozelený plastový kontajner, ako aj niekoľko šnúr a bicykel. Keď však vošla dovnútra, situácia nebola o nič lepšia. Ľudia sa dokonca domnievali, že pobyt vonku by bol bezpečnejší. Podľa videa, ktoré Josie zverejnila na sociálnej sieti, bol v kuchyni špinavý šporák, ktorý niektorým divákom dokonca spôsobil posttraumatickú stresovú poruchu, keďže bol pokrytý zvyškami jedla a záhadnou tmavou látkou.

Podlaha, nebola o nič čistejšia, keďže ju očividne už dlhší čas nikto neumýval. Bola plná prachu, šupiek zo zeleniny a dokonca tam bola aj drevená lyžička, ktorá bola prilepená na chladničke. Na kuchynskej pracovnej doske si zhrozená priateľka všimla sklenenú nádobu s párkom plávajúcim v žltej tekutine. Nasledovala kúpeľňa. Keď sa mladá žena obzerala po toalete, uvidela prázdnu plechovku od nápojov, hneď vedľa plastovej fľaše s vodou a do toho aj niečo, čo vyzeralo ako dezodorant. Kôš na odpadky pri umývadle tiež už nejaký čas nevyniesli, pretože bol po okraj plný starých toaletných roliek aj použitých nádobiek od kontaktných šošoviek. Sprchový kút bolo treba tiež vyčistiť a vydrhnúť. Dokonca sa niektorí ľudia čudovali, ako sa tam môže niekto okúpať.

Josie sa následne vrátila do kuchyne, kde divákom priblížila špinavý drez, kde bola kopa neumytých príborov, pohodená utierka, ale aj zvyšky jedla, ktoré nikto neodstránil. Keď Josie opúšťala ubytovacie priestory, narazila aj na veľký kus klobásy na podlahe, ktorý bol obklopený prachom a špinou. „Študentské bývanie v tej najlepšej podobe," napísala zdesená priateľka do titulku videa, ktoré odvtedy získalo 1,3 milióna pozretí. Veľa používateľov nešetrilo ani štipľavými slovami: „Už len toto by ma prinútilo rozísť sa s tým mužom.“ Ďalší sa vyjadril nasledovne: „Som zdesený, že je to skutočné. Dostal som z toho postraumatickú stresovú poruchu.“