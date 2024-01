Kráska (23) dostala ponuku dva milióny, keď predá svoje panenstvo: Jej reakcia? Jasná odpoveď

(Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN - Brazílčanka Julia Medeirosová tvrdí, že dostala ponuku dva milióny dolárov (1,84 milióna eur) za to, že strávi víkend so svojím fanúšikom, ktorý ju pripraví o panenstvo. Každý deň podľa svojich slov čelí mnohým ponukám, no táto ju priam šokovala.