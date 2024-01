Záhadné FOTO letušky Denisy: Pozrite, čo sa objavilo vo vzduchu počas letu nad Poľskom

Tanaseová zachytila počas letu podivný úkaz (Zdroj: profimedia.sk)

Tridsaťšesťročná Denisa Tanaseová pred pár dňami letela aerolinkami Wizz Air z londýnskeho Lutonu do mesta Syzmany v Poľsku. Počas letu zachytila štyri nezvyčajne tvarované ružové prstence, ktoré sa vznášali nad mestom. "Ako letuška pracujem rok, ale nikdy som ešte nič také nevidela," uviedla.

Tanaseová priblížila, že chcela najprv len nakrútiť nádherný výhľad z okna. Keď tak spravila, telefón odložila. Po chvíli si však záznam prezrela a zbadala na ňom spomínaný úkaz. Pýtala sa na to aj pilota, no ten si nič nevšimol a nezaznamenal počas letu ani žiadne turbulencie.

"Malo to divný tvar. Spočiatku sme si mysleli, že by to mohol byť len odraz našej ružovej uniformy, ale tie veci sa hýbu, letia," vysvetľuje letuška. Tvrdí, že by pokojne mohlo ísť o dôkaz existencie mimozemšťanov. Rovnaký názor má aj jej rodina a priatelia. Úkaz však s najväčšou pravdepodobnosťou bude mať nejaké pragmatické vysvetlenie.