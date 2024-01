Pikantný trapas turistky pri Eiffelovej veži: Takmer zastavila premávku, nevedela, že jej vidno... Uf!

(Zdroj: TikTok/orianafindlay)

Oriana Findlayová zo Zambie pózovala pred Eiffelovou vežou. Takmer však kvôli tomu zastavila vo francúzskom hlavnom meste premávku. Za všetko mohli jej leopardie šaty, ktoré boli na zadnej strane roztrhnuté. Turistka tak nedobrovoľne a nevedomky ukazovala svoj zadok. Jej kamarátka, ktorá ju nakrúcala, si roztrhnuté šaty nevšimla, pretože bola zaneprázdnená sústredením sa na to, aby ju neprešlo žiadne z okoloidúcich áut.

"Vtipné na tom je, že ani neviem, kedy sa to roztrhlo. Zistila som to, až keď som si pozrela toto video," uviedla Findlayová. Užívatelia s ňou prejavili súcit, no niektorí sa neubránili smiechu. "Úprimne, ani by som si to nevšimol, keby som bola na mieste tvojej kamarátky," uviedla jedna z komentujúcich. "Stále vyzeráte dobre," skonštatoval niekto ďalší.