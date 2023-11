SPOVEĎ manželky milionára z Dubaja: Kúpi mi všetko, čo chcem, ak dodržím toto jeho pravidlo

(Zdroj: TikTok/soudiofarabiaaa)

DUBAJ - Manželka dubajského milionára Soudi pravidelne vo svojich videách odhaľuje detaily zo svojho každodenného života a delí sa o vymoženosti, ktoré má vďaka manželstvu. V jednom z príspevkov zároveň uviedla to, akú podmienku musí spĺňať, aby si mohla naplno užívať priazeň svojho milovaného muža a jeho štedrý rozpočet.

Soudi sa vydala za milionára Jamala z Dubaja a prostredníctvom svojich príspevkov dovoľuje užívateľom sociálnych sietí nahliadnuť do sveta plného luxusu, ktorým je táto dvojica obklopená. Prezradila aj to, že jej manžel platí za všetko, ale má jednu podmienku - jeho manželka musí vždy vyzerať pekne. Na oplátku jej poskytne všetko, čo si ona zaželá. "Jamal miluje, keď sa o seba starám a vzťah by mal byť 50 na 50," vysvetlila.

V nedávnom TikToku videu, ktoré sa začína slovami "Deň v živote bohatej manželky v domácnosti žijúcej v Dubaji", hovorí, že ráno si dopriala cappuccino v hoteli Raffles. Ide o luxusný hotel na umelom ostrove The Palm, kde sa nachádza aj hotel Atlantis. "Obsluha je tu vždy dobrá, ale úprimne, to cappuccino bolo priemerné," povedala Soudi, ktorej pri servírovaní chýbalo nejaké umenie.

Zároveň nakrútila interiér hotela a uviedla, že v jeho priestoroch čerpá inšpiráciu pre dom, ktorý si manželia v súčasnosti stavajú. Mladá žena sa pochválila aj svojím pôsobivým osudom. Vraj si životný štýl si vybral ju a ona ho nevyhľadávala. Po rannej káve sa vybrala na návštevu kozmetického salóna Five Palm. "On platí za všetko, kým ja vyzerám pekne," dodala Soudi. Po skončení ošetrenia tváre ju Jamal prekvapil výletom do divadla a večerou.