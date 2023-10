Deväť odevov a doplnkov, ktoré si nikdy neobliekajte, keď šoférujete! Zvyšujete tým riziko nehody

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - K autonehodám dochádza každý deň. Príčinou môže byť veľa vecí, dokonca aj nevhodne zvolené oblečenie, ktoré vás obmedzuje v pohybe. Ak chcete za volantom zostať v bezpečí, vyvarujte sa týchto deviatich odevov a doplnkov.

Preventívne opatrenia za volantom sú jednou z najlepších vecí, ktoré môžete urobiť pre svoju bezpečnosť. Samozrejme, existujú základné bezpečnostné pravidlá, ktoré by mali byť samozrejmosťou: Nikdy nejazdite pod vplyvom alkoholu, vždy sa pripútajte a nekontrolujte počas šoférovania svoj telefón. Iba málo vodičov však vie, že o bezpečnosť počas jazdy sa môže postarať aj oblečenie. Odborníci magazínu Best Life prezradili, ktoré kusy oblečenia a doplnkov za volant nepatria.

(Zdroj: Getty Images)

1. Žabky

Jedným z najnebezpečnejších druhov obuvi, ktorý ľudia nosia počas šoférovania, sú voľné sandále alebo šľapky. "Žabky nemajú správnu priľnavosť a môžu ľahko skĺznuť z pedálov, čo ohrozuje kontrolu nad vozidlom. Navyše, žabky vám nemusia poskytnúť dostatočnú oporu, aby ste šliapli na brzdy dostatočne rýchlo na to, aby ste auto zastavili," vysvetľuje Lucas Waldenback, spoluzakladateľ Zutobi Drivers Ed. Tento typ scenára je známy ako "chyba pedála", keď noha skĺzne z brzdového alebo plynového pedálu alebo stlačíte nesprávny pedál. Oba tieto prešmyknutia môžu ľahko spôsobiť haváriu.

2. Vysoké podpätky

Predstavujú podobné nebezpečenstvo a zvyšujú riziko tým, že váhu chodidla neisto vyvažujú na vysokom, úzkom bode. "Vysoké podpätky môžu brániť schopnosti vyvíjať konzistentný tlak na pedále, čo sťažuje plynulé brzdenie alebo akceleráciu," vysvetľuje Waldenback.

(Zdroj: Getty Images)

3. Príliš veľa vrstiev alebo objemné oblečenie

Príliš veľa vrstiev oblečenia alebo objemných kabátov či mikín môže obmedzovať pohyb a brániť rýchlym reakciám v núdzových situáciách. Môžu tiež vytvoriť príliš veľa priestoru medzi vami a bezpečnostným pásom, čím sa zníži jeho účinnosť.

(Zdroj: Getty Images)

4. Mikiny

Okrem toho, že sú objemné, mikiny s kapucňou môžu byť zdrojom ďalšieho nebezpečenstva kvôli ich voľným sťahovacím šnúrkam, ktoré sa môžu zamotať do volantu alebo radiacej páky. To vedie k rozptyľovaniu a nehodám. Navyše, nosenie kapucne môže blokovať periférne videnie vodiča, čo predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť pri otáčaní vozidla alebo iných manévroch.

5. Tesné oblečenie

Príliš tesné alebo obmedzujúce oblečenie môže tiež ohroziť počas jazdy, pretože môže obmedziť váš rozsah pohybu, znížiť schopnosť otáčať sa, kontrolovať mŕtve uhly alebo robiť potrebné manévre. Úzke džínsy alebo sukne môžu obmedzovať pohyb nôh, čo sťažuje rýchly prechod z plynu na brzdu.

(Zdroj: Getty Images)

6. Čiapky a šály

Waldenback varuje pred nosením nadrozmerných doplnkov, ako sú mohutné šperky alebo klobúky so širokým okrajom, ktoré môžu spôsobiť rozptýlenie a prekážať vám vo výhľade. Stanley Hawkin, odborník na automobilovú bezpečnosť zo spoločnosti Vehicle Chef, upozorňuje najmä na jeden doplnok: "Dlhé šatky sa môžu ľahko zachytiť o volant, radenie alebo iné ovládacie prvky, čo spôsobí náhle a neočakávané pohyby. To predstavuje značné bezpečnostné riziko."

7. Slúchadlá

Aj keď nie sú príliš veľké, sú ďalším doplnkom, ktorý by mohol spôsobiť nehodu na ceste, pretože eliminujú vašu schopnosť počuť klaksóny a iné zvukové varovné signály. "Zatiaľ čo vizuálne podnety sú prvoradé, existuje množstvo zvukových podnetov, ktoré by ste si mali počas jazdy všímať," hovorí odborník na jazdu a zakladateľ spoločnosti SensibleMotive Robert Muñoz. Či už je to vzdialená policajná siréna alebo hluk auta vo vašom mŕtvom uhle, ostražitosť voči každému zmyslu je počas jazdy veľmi dôležitá.

(Zdroj: Getty Images)

8. Slnečné okuliare počas hodín so slabým osvetlením

Počas obzvlášť jasného dňa vám slnečné okuliare pomôžu vidieť cestu bez nebezpečného oslnenia. Keď však slnko začne zapadať, môžu sa zmeniť z užitočných na úplne nebezpečné. Slnečné okuliare by sa mali používať iba na ochranu pred oslnením v jasných podmienkach. Ich používanie pri slabom osvetlení môže znížiť viditeľnosť.

(Zdroj: Getty Images)

9. Topánky s hrubou podrážkou

Dokonca aj tenisky alebo topánky môžu byť počas jazdy nebezpečné, ak majú obzvlášť hrubé podrážky. Podobne ako vysoké podpätky, čižmy alebo tenisky s hrubou podrážkou môžu vytvoriť nárazník medzi vami a pedálmi, čím sa zníži hmatová spätná väzba, ktorá vám pomôže odhadnúť, aký tlak máte použiť.