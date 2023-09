NASA odhalila dátum možnej apokalypsy o sile 22 atómových bômb: V tento deň rok hrozí, že do Zeme vrazí obrí asteroid

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

WASHINGTON - Vedci odhalili presný deň, kedy by asteroid mohol naraziť na zemský povrch a spôsobiť kolíziu silnú ako 22 atómových bômb. Vesmírny objekt s názvom Bennu prechádza okolo našej planéty každých šesť rokov, ale experti počítajú s tým, že 24. septembra 2182 by mohlo dôjsť ku vzájomnej zrážke.

Zatiaľ čo potenciálny dátum súdneho dňa je ešte ďaleko, NASA už tvrdo pracuje na odklonení Bennu a aktuálne je v poslednej časti misie. Pred siedmimi rokmi agentúra vyslala k asteroidu kozmickú loď, aby z neho zozbierala vzorky v nádeji, že získané informácie im pomôžu zabrániť možnému katastrofickému stretu. Vzorky z Bennu majú konečne doraziť na Zem tento týždeň, dopadnúť majú do púšte Utah v nedeľu 24. septembra, presne 159 rokov pred možným dopadom Bennu na modrú planétu.

Projektový manažér pre OSIRIS-REx v Goddard Space Flight Center NASA v Marylande Rich Burns pre denník The Telegraph povedal: "Teraz sme v poslednej etape tejto sedemročnej cesty a je to veľmi podobné ako posledných pár míľ maratónu so spleťou emócií ako hrdosť a radosť, spolu s odhodlaným zámerom na dobré dokončenie pretekov."

Zatiaľ čo potenciálny vplyv Bennu môže znieť znepokojujúco, pravdepodobnosť zničujúcej katastrofy je len jedna ku 2700. Asteroid je široký asi pol kilometra, zatiaľ čo asteroid, ktorý spôsobil vyhynutie dinosaurov, bol široký asi 9,6 kilometra. To znamená, že prichádzajúca hornina nie je dostatočne veľká na to, aby spôsobila celosvetové vyhynutie. NASA však počíta s tým, že ak by narazila do Zeme, vytvorila by kráter merajúci takmer desať kilometrov a spôsobila by skazu vo vzdialenosti asi 965 kilometrov vo všetkých smeroch od dopadu.

(Zdroj: Getty Images)

Existuje šanca jedna ku 1750, že by sa Bennu mohol zraziť so Zemou do roku 2300. Nicola Foxová z Riaditeľstva vedeckých misií NASA vo Washingtone uviedla: "Pravdepodobný materiál z asteroidu Bennu pomôže objasniť formovanie našej slnečnej sústavy pred 4,5 miliardami rokov a možno aj to, ako sa začal život na Zemi."