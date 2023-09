Reštaurácia ponúka nechutný dezert: Pri pohľade naň sa mnohým dvíha žalúdok! Objednali by ste si ho?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

HOLON - Predstavte si, že navštívite populárnu reštauráciu. Vychutnali ste si vynikajúce jedlo a teraz je čas na dezert. Na stôl vám však prinesú zákusok v bielej porcelánovej toalete. To na vlastné oči videli hostia reštaurácie v izraelskom Holone.

Aby toho nebolo málo, čašník následne zodvihol veko porcelánového WC a odhalil niečo, čo možno opísať iba ako vystreknutú čokoládovú zmrzlinu, pripomínajúcu následky nepodareného gastrointestinálneho dobrodružstva. Po naservírovaní posledného chodu v reštaurácii Gordos v izraelskom Holone sa skupina čakajúca na dezert chopila lyžičiek a vrhla do jedenia. Spoločne sa smiali, keď olizovali "záchodovú misu".

Po kulinárskom zvrate, ktorý upútal pozornosť internetu, čelí izraelská reštaurácia kontroverzii a odporu. Sociálne siete vybuchli zmesou pobavenia a odporu. Jeden zjavne zaskočený komentujúci sa opýtal: "A ľudia toto jedia?" Očividne áno. Ďalší, ktorý tvrdil, že je pravidelným zákazníkom Gordosu, vyjadril svoje zdesenie. Mnohí boli znepokojení z toho, že ľudia si niečo takéto vôbec objednajú a potom zjedia.

Pakistanský portál Samaa zas ostal pohoršený názvom dezertu, ktorý znie "Third House of S – – t", čo možno preložiť ako Tretí dom exkrementu. Považujú to totiž za narážku na uctievaný koncept tretieho chrámu v židovskej tradícii. "Hypotetický Tretí chrám je pre mnohých predmetom hlbokého náboženského významu, vďaka čomu je názov dezertu predmetom sporu. Kritici tvrdia, že použitie takého názvu pre dezert možno interpretovať ako nedostatok rešpektu voči náboženským presvedčeniam, ktoré má značná časť obyvateľstva krajiny," napísal portál na margo údajnej náboženskej konotácie občerstvenia.