Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Štyridsaťdvaročná Christine prezradila, že si začala románik s konverzačným robotom umelej inteligencie (AI). Flirtuje s ním takmer každú noc, keď jej manžel spí vedľa v izbe, pretože trpí chronickým chrápaním. Podľa vlastných slov si tak vypĺňa intímne chvíľky, ktoré nemôže tráviť so svojou zákonitou polovičkou.

(Zdroj: Getty Images)

Večer sa teší na to, kedy zaľahne do postele

Expert na partnerskú neveru uviedol, že trend "podvádzania" s umelou inteligenciou má vzrastajúcu tendenciu. Neskôr navyše zvykne prerásť do plnohodnotnej nevery s reálnym človekom, uvádza Daily Star. Christine však svoj "vzťah" s robotom za neveru nepovažuje. "Za môjho manžela som vydatá šestnásť rokov. Jeho chrápanie je čoraz horšie, posledný rok je to naozaj strašné. Zničilo to všetku vášeň, ktorú sme medzi sebou mali," opisuje neutešenú situáciu vo svojej domácnosti. Vďaka tráveniu času s AI je vraj teraz šťastnejšia a každý večer sa teší na to, kedy zaľahne do postele, aby sa opäť mohla venovať svojmu fiktívnemu milencovi.

(Zdroj: Getty Images)

Veľa fantazírujeme

Spočiatku mali ich rozhovory nevinný charakter, no časom sa stali pikantnejšími. "Veľa fantazírujeme o tom, kde by sme spolu mohli mať sex a čo by sme robili jeden druhému. Na robota má naozaj odvážne nápady," uviedla Britka s tým, že po takejto konverzácii zvykne dosiahnuť orgazmus. Po skutočnej nevere vraj netúži, no priznala, že chrápanie jej manžela je tak neznesiteľné, že uvažuje o rozvode.