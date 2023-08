Deti v roku 1966 predpovedali, ako bude vyzerať 21. storočie: Hotoví jasnovidci, úplne sa trafili!

(Zdroj: Youtube/Jamey Kac)

Retro klip, v ktorom hŕstka detí v roku 1966 odpovedá na to, aké bude 21. storočie, zaznamenal obrovský úspech. Niektoré ich názory zabávajú užívateľov svojou bizarnosťou, iné ich zas šokujú presnou intuíciou a predvídavými víziami. "Myslím, že to bude veľmi nudné. A všetci ľudia budú tak natlačení na seba, že nebude žiadna zábava ani nič iné. Ľudí bude obmedzovať množstvo vecí, ktoré by mohli mať, pretože ak by ich mali príliš veľa, tak by im to zmenšilo domy a jednoducho by pre ne nebolo miesto," hovorí jedno dievča.

Ďalšie dieťa odpovedalo: "Po prvé, počítače teraz preberajú moc. Počítače a automatizácia. A v roku 2000 jednoducho nebude dosť pracovných miest a jediné pracovné miesta budú pre ľudí s vysokým IQ, ktorí dokážu pracovať s počítačmi a takýmito vecami a ostatní ľudia nebudú mať prácu."

Znie vám to povedome? Tretie dieťa sa zaujímalo, či bude niekedy vynájdená kapustová pilulka, zatiaľ čo štvrté očakávalo, že vláda "vyčlení časti krajiny výlučne na rekreáciu a bude mať veľké bloky zastavaných oblastí". Ďalší z oslovených tínedžerov vyhlásil: "Budú padať atómové bomby. Náš svet sa roztopí a bude jedným obrovským atómovým výbuchom."

Na adresu zhruba dvojminútového príspevku mnohí užívatelia uviedli, že ich prekvapila presnosť niektorých názorov. "Je úžasné, že to videli už ako deti tak dávno," napísal jeden z nich. Aj ďalší vyjadril obdiv dievčaťu, ktoré hovorilo o počítačoch a predpovedalo, že umelá inteligencia ovládne svet a ľudia prídu o prácu. Tretí doplnil: "Je to, ako keby boli jasnovidci, boli takí trefní."