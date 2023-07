VIDEO Chorvátov, ako bojovali s extrémnymi horúčavami, je hitom: Zabudnite na more, vyskúšajte toto!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

IMOTSKI - V jednej zo skupín na Facebooku sa objavilo veselé video partie ľudí, ktorá si užíva príjemné letné posedenie po svojom. Na osvieženie očividne nepotrebujú ani more. Na záberoch vidno, ako stoja v potoku a zároveň pečú jahňa na ohni.

Chorvátsko je obľúbenou dovolenkovou destináciou mnohých Slovákov. Hlavným lákadlom je samozrejme more, ktoré u nás nemáme. O to prekvapujúcejšie sú zábery domácich obyvateľov z mesta Imotski, ktoré sa nachádza neďaleko hraníc s Bosnou Hercegovinou. Tí totiž na more ani nepomysleli a osviežili sa po svojom.

Na videu vidno skupinu ľudí, ktorá si užíva letné posedenie. Dvaja muži stoja v miestnom potoku a dokonca na ohni pečú jahňa. Medzi kamarátmi panuje veselá nálada a je zjavné, že si to všetci patrične užívajú. Ich netradičný nápad ocenili aj ďalší členovia skupiny na sociálnej sieti. "Ako králi," napísal jeden z komentujúcich. "Toto je život," uviedol ďalší.