Sedem vecí, ktoré by ste nikdy nemali povedať ŠKORPIÓNOVI, inak si koledujete o problém

Pri komunikácii so Škorpiónmi má každé slovo váhu. Musíte si dávať pozor na to, čo im hovoríte kvôli ich intenzívnej osobnosti," uviedla astrologička Raquel Rodriguezová pre Best Life. Škorpióni majú zvýšenú citlivosť a intuíciu. "Ľahko dokážu zachytiť jemné náznaky a skryté významy za slovami. Táto zvýšená citlivosť znamená, že vaša voľba slov môže mať hlboký vplyv na ich emócie a na to, ako vás vnímajú." Správne zvolené slová môžu posilniť váš vzťah so Škorpiónom, ale ak zvolíte nesprávne slová, môžete tiež podráždiť ich vášnivú povahu alebo ich hlboko zraniť. Ak teda máte vo svojom živote Škorpióna, tu je sedem fráz, ktorým by ste sa v rozhovore s ním mali vyhnúť.

Si obsedantný/posadnutý

Ak ich označíte za obsedantného alebo posadnutého, môže to v nich vyvolať pocit nepochopenia alebo odsúdenia. "Ich vládnuca planéta Pluto znamená fixáciu a transformáciu. Keď sa zamerajú na cieľ alebo osobu, ich odhodlanie môže byť zamenené za posadnutosť. Je však nevyhnutné uznať, že Škorpióni sú vášnivé bytosti, ktoré plne investujú do toho, na čom im záleží. Je dôležité povzbudzovať rovnováhu a podporovať ich snahy bez súdenia," priblížila astrologička Rachel Clareová.

Si tvrdohlavý

Pevná modalita Škorpiónov im dáva rozhodnú a vytrvalú povahu. Táto vlastnosť sa môže v určitých situáciách prejaviť ako tvrdohlavosť. Je však dôležité si uvedomiť, že ich tvrdohlavosť často pramení z ich vášne a odhodlania. Namiesto toho, aby ste povedali Škorpiónovi, že je tvrdohlavý, Clareová odporúča viesť otvorený dialóg, aby ste našli spoločnú reč a vyriešili akékoľvek nezhody alebo konflikty.

Zabudnime na to

Niektorí z nás radšej odpúšťajú a zabúdajú, ale škorpióni majú tendenciu držať veci dlhšie ako ostatní. "Preto nechcú počuť, aby sa pohli ďalej, kým nie sú pripravení. Keď sa povie Škorpiónovi 'Zabudnime na to', môže to byť problematické, pretože má tendenciu držať sa minulých skúseností a emócií," vraví Rodriguezová. Škorpióni sú známi svojou introspektívnou povahou a túžbou ponoriť sa do hlbších významov. Odmietnutie alebo odstraňovanie situácie môže byť vnímané ako ignorovanie ich potreby emocionálneho skúmania.

Prečo si taký citlivý?

Ako vodné znamenie sú Škorpióni v kontakte so svojimi emóciami a sú veľmi intuitívni. Ale aj keď sú v kontakte so svojimi citmi, nechcú, aby sa ich niekto pýtal, prečo sú takí emocionálni. Odmietanie ich emócií ignoruje ich prirodzený sklon hlboko a emocionálne sa spájať s ostatnými. Overenie ich pocitov a poskytnutie podporného prostredia môže podporiť zdravšie interakcie.

Urobme to po mojom

Ďalšou charakteristickou črtou Škorpióna je nezávislosť. Ak mu chcete podať pomocnú ruku, neprevezmite len kontrolu, ale sa uistite, že sa stále cíti byť súčasťou tohto procesu. "Škorpióni si cenia svoju autonómiu a oceňujú, že sú zapojení do rozhodovacích procesov. Presadzovanie vlastnej cesty bez ohľadu na ich vstupy môže byť vnímané ako kontrola alebo odmietanie ich názorov."

Nechaj ma urobiť to pre teba

Podobne sa neponúkajte, že urobíte niečo pre Škorpióna bez toho, aby ste sa predtým neporozprávali. Podľa Rodriguezovej povedať "Dovoľ mi, aby som to urobil za teba", nedopadne dobre. "Hoci ponúkanie pomoci alebo podpory možno oceniť, táto fráza môže u Škorpióna neúmyselne podkopať pocit nezávislosti. Dôvodom je, že tieto slová jednoducho znamenajú, že ste v niečom lepší a Škorpióni majú silný zmysel pre seba a sú hrdí na svoju individualitu." Škorpióni nedokážu akceptovať, že nie sú schopní niečo urobiť a vašu ponuku, aj keď je dobre mienená, budú vnímať ako útok na ich sebavedomie.

Chceš všetko ovládať

"Škorpióni majú prirodzenú túžbu po kontrole, ktorú riadi ich pevná modalita Ich symbol - škorpión - tiež stelesňuje pocit kontroly a sebaobrany," podotýka Clareová. Ak vás teda odmietnu, mohli by ste byť v pokušení povedať mu, že chce všetko kontrolovať. Predtým, ako to urobíte, odborníčka odporúča urobiť krok späť. "Aj keď nadmerná kontrola môže byť v niektorých situáciách náročná, je dôležité pochopiť, že potreba kontroly Škorpiónov je súčasťou ich astrologického znamenia."