Kde doma skladujete kečup? Jeho najznámejší výrobca prehovoril, na tomto mieste to určite nerobte!

LONDÝN - Ľudí rozdeľuje mnoho vecí v kuchyni. Od toho, či ananás patrí na pizzu až po to, či sa kečup má skladovať v chladničke alebo v špajze. Práve otázku ohľadom kečupu vyriešila jedna z najznámejších značiek rajčinovej pochutiny. Aká je odpoveď?

Neviete si predstaviť párok či hranolky bez kečupu? Ako ho skladujete doma? Na to si posvietil jeden z jeho najznámejších výrobcov, spoločnosť Heinz, ktorá spravila prieskum medzi 2000 Britmi. Zistili, že štyria z desiatich opýtaných sa v otázke skladovania kečupu mýli, a to, že sa tak nemá robiť v špajzi, píše Express. Ako to teda má byť?

Galéria fotiek () Zdroj: thinkstockphotos.com

"Vždy bola len jedna správna odpoveď - kečup musí byť v chladničke," vyjadrila sa jasne Olivia Lennonová z firmy Heinz. "Aj keď sme si vedomí toho, že veľa fanúšikov zvykne skladovať kečup v skrini, odporúčame ho po otvorení chladiť. To je najlepší spôsob, ako zachovať jeho lahodnú chuť," dodala.