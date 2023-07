VIDEÁ brunetky sú hitom: Keď ale zdvihne ruky a zistíte, čo má v podpazuší... UF!

Zábery Cherry zo Seattlu zverejnené na sociálnych sieťach pripomínajú retro snímky z druhej polovice minulého storočia, keď sa ženy vôbec neholili a nemali poňatie o tom, čo je to depilácia. Zarastené podpazušie, ktoré hrá v jej pózach hlavnú úlohu, je síce terčom štipľavých poznámok neprajníkov, ona ich však vôbec nerieši. Naopak, povzbudzuje ostatné ženy, aby sa prestali hanbiť za svoje ochlpenie. Nohy si vraj neoholila už niekoľko mesiacov, rovnako ako podpazušie a ďalšie časti tela. Jej neskrotné chĺpky sú tak viditeľné v mnohých príspevkoch.

V jednom z nich uviedla: "Prezradím vám hrozné tajomstvo - ženy majú chlpy. Áno, je to šialené, ja viem, pretože to nikdy nevidíte v médiách a ženy sa veľmi namáhajú, aby si ich odstránili. Keby to nerobili, vyzerali by takto." Potom ukázala svoje nohy pokryté tmavohnedým porastom. V ďalšom videu má na sebe čierne šaty, ktoré lichotia jej krivkám. Vzápätí zdvihne ruku a ukáže zarastené podpazušie. Neprajníkom poslala jasný odkaz. "To, že vôbec diskutujete o mojom vzhľade, je šialené. Som zlá mrcha. Vždy som bola zlá mrcha."

Príspevok získal viac ako 55 000 pozretí. Užívatelia sa rozdelili do dvoch táborov. Niektorí si myslia, že Cherry vyzerá krásne, iní jej zas odporučili, aby sa konečne oholila. "Páči sa mi to v podbrušku. Prosím, nikdy sa nehoľte," píše sa v jednom komentári. "Nesúhlasím. Začni používať žiletku," odkázal jej niekto iný.