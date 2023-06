V Európe číha skrytá hrozba: Supervulkán na pokraji erupcie! Následky by boli katastrofálne

NEAPOL - Hoci taliansky vulkán Campi Flegrei naposledy vybuchol pred takmer 500 rokmi, množstvo nedávnych zemetrasení vyvolalo u vedcov obavy. Sú znepokojení ďalšou katastrofou, ktorá môže nastať už čoskoro. Výbuch by priniesol globálnu zimu, kvôli ktorej by trpela divoká zver aj úroda.

Taliansky supervulkán, ktorý naposledy vybuchol v roku 1538, môže podľa vedcov opäť vyvolávať obavy. Podľa výskumu zverejneného v časopise Communications Earth & Environment kôra Campi Flegrei, ktorý sa nachádza neďaleko Neapola, slabne a je náchylnejšia na prasknutie. Tým sa zvyšuje pravdepodobnosť erupcie. Ak by vybuchla podobným spôsobom ako v 16. storočí, roztavené horniny a sopečné plyny by vystúpili vysoko do stratosféry a viedli by ku vzniku 30-metrových cunami. To by spôsobilo šírenie síry a toxického popola, čo by potenciálne uvrhlo planétu do zdĺhavej globálnej zimy, ktorá by zasiahla divokú zver a úrodu.

Napriek tomu, že lokalita bola počas dlhého obdobia neaktívna, nedávny nárast počtu otrasov v oblasti (viac ako 600 len v apríli) vzbudil u vedcov vážne znepokojenie. V oblasti žije pol milióna obyvateľov, ktorí sú potenciálnou erupciou najviac ohrození. Existuje evakuačný plán, podľa ktorého by sa ľudia mali odsťahovať do troch dní, či už vlastnou dopravou alebo autobusmi, vlakmi a loďami. Miery rizika, ktoré sa pravidelne prehodnocujú, sú odstupňované podľa farby - zelená, žltá, oranžová a červená. Pozzuoli, ktoré je domovom veľkej časti zo spomínaného pol milióna obyvateľov, je v súčasnosti v žltej pohotovosti. "Niekedy je zemetrasení aj viac ako jedno za deň. Je to strašidelné, najmä v noci. Jedného dňa to jednoducho vybuchne," povedal pre denník The Guardian miestny obyvateľ Francesco Cammarota.

Počas diskusie o štúdii, ktorú vykonali odborníci z talianskeho Národného inštitútu geofyziky a vulkanológie (INGV) a University College London (UCL), vedúci autor Christopher Kilburn odhalil, že ich zistenia potvrdzujú, že Campi Flegrei je na pokraji erupcie. Od explózie pred 500 rokmi oblasť mierne klesá kvôli stúpajúcej magme, ktorá vytláča zem nad ňou, pričom Pozzuoli sa za posledných 70 rokov zdvihol takmer o štyri metre. Podľa riaditeľa neďalekého Vezuvského observatória INGV Maura Antonia Di Vita hustá populácia v tejto oblasti predstavuje vysoké riziko.

Galéria fotiek () Zdroj: Getty Images

Experti však tvrdia, že nemusí nevyhnutne dôjsť k obrovskej erupcii. Aby sa to stalo, plyny by sa museli hromadiť rýchlejšie než môžu uniknúť, zatiaľ čo magma by sa musela pohybovať vysokou rýchlosťou cez kôru, kde sa vytvorila trhlina. "Je to rovnaké u všetkých sopiek, ktoré boli po generácie pokojné. Campi Flegrei môže jemne stúpať a klesať, ako je vidieť na podobných sopkách po celom svete, alebo sa jednoducho vrátiť do stavu odpočinku. Zatiaľ nemôžeme s istotou povedať, čo sa stane. Dôležité je byť pripravený na všetko," uviedol výskumník observatória Stefano Carlino.