Muž sedel na WC, keď pozrel na sprchový kút: To, čo na ňom zbadal, by vás vydesilo na smrť

Muž bol v kúpeľni na toalete, keď objavil obrovského pytóna obmotaného okolo rámu sprchového kúta. Anthonymu Jacksonovi zo spoločnosti Hudson Snake Catching trvalo necelú minútu, kým dostal obrieho hada dole z jeho miesta odpočinku, ten však nechcel ísť bez boja. "Snažil sa ma uhryznúť. Myslím, že to bol druh predátora, pretože sa pozrel dolu a videl ma ako potravinu," povedal Jackson pre News.com.au.

Odchytený pytón bol vypustený späť do voľnej prírody. Do domu sa zrejme dostal po strome cez strechu až do kúpeľne, kde našiel zdroj tepla. Pre Anthonyho bola na celej situácii zábavná skutočnosť, že majiteľ domu sám choval pytóna, no votrelec v kúpeľni ho vyľakal.