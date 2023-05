Divoký sex ju takmer stál život: Dôvodom bolo obyčajné uhryznutie do...

Na začiatku problémov s ochrnutou rukou, s ktorou skončila OnlyFans modelka Janet Massaová na nemocničnom oddelení, bolo náruživé milovanie s partnerom. Pôvodne mal v úmysle urobiť jej „cucflek,“ ale zjavne to prestrelil. Podľa Janet bolo zranenie také vážne, že stratila všetok cit v ľavej ruke a myslela si, že zomrie. „Bozkávali sme sa v posteli a on ma pobozkal na krk, ale tak silno, že som ho odstrčila. Na druhý deň skoro ráno som už nemohla pohnúť rukou. Opantal ma obrovský strach. Myslela som si, že zomriem,“ hovorí Paraguajčanka.

Okamžite navštívila zdravotnícke centrum. Mala krvnú zrazeninu, ktorá jej spôsobila ochrnutie ruky a takmer dostala infarkt. „Lekári nedokázali pochopiť, čo sa so mnou deje, až kým si nevšimli modrinu na mojom krku a povedali, že to by mohla byť príčina. Neskôr mi oznámili, že zrazenina sa dostala k srdcu a spôsobila ochrnutie ruky. Mohlo to byť oveľa horšie,“ priblížila ďalej modelka. Po ošetrení uviedla, že ju zdravotníci pozorovali niekoľko hodín a až potom jej dovolili odísť. „Poslala som toho chlapa do pekla a už som s ním nikdy neprehovorila,“ dodala.