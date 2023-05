Dievčina prišla v 19 rokoch o všetky zuby: Kvôli málo známemu vedľajšiemu účinku lieku proti bolesti!

Keď mala Natalie Lacassová z kanadského Vancouveru osemnásť rokov, užívala lieky na zmiernenie bolesti. Rýchlo sa u nej objavili žalúdočné vredy, ktoré spôsobili, že päť mesiacov často zvracala. Ako devätnásťročná prišla o všetky zuby. V priebehu mnohých rokov čelila stigme a domnienke, že sa o seba nestará alebo že užívala drogy a to veľmi ovplyvnilo jej duševné zdravie. Akonáhle sa lekári pozrú na stav Nataliiných zubov, okamžite sa pýtajú, či náhodou v minulosti nedrogovala. Keď odpovie záporne, údajne sa na ňu pozrú pohľadom plným nedôvery. Jej stav však ani zďaleka nespôsobili drogy, problém so zubami siaha až do jej detstva.

Lacassová od svojich dvanástich rokov totiž trpela chronickou bolesťou čeľuste a lekári jej diagnostikovali temporomandibulárnu poruchu (TMD) - dysfunkciu ľavého čeľustného kĺbu. O šesť rokov neskôr bola hospitalizovaná po autonehode, pri ktorej si natrhla spodný chrbtový sval. Lekári jej predpísali naproxén proti bolesti a odporučili jej užívať ho dva týždne. Vtedy sa však začalo peklo. Dievčina začala niekoľkokrát denne nekontrolovateľne zvracať. "Netušila som, aké účinky majú tieto lieky na tráviaci a žalúdočný systém. Keď som mala žalúdočné vredy, celé mesiace som zvracala a myslela si, že robím správnu vec, keď si čistím zuby hneď po zvracaní," prezradila. Netušila, že presne toto robiť nemá, čo bol aj hlavný dôvod straty zubov.

Po roku sa Natalie stiahla do seba. Prestala sa líčiť a stretávať sa s priateľmi. Ľudia sa k nej kvôli chýbajúcim zubom správali nepríjemne a nepriateľsky. Napriek tomu sa snažila pracovať, vďaka čomu sa jej konečne podarilo našetriť dostatok peňazí na zubnú protézu. K dnešnému dňu minula na svoje nové zuby v prepočte zhruba 4500 eur, no musela čeliť realite, že už nikdy nebude vyzerať tak ako kedysi. "Čakala som, že sa môj úsmev vráti do normálu a budem vyzerať rovnako. Keď sa tak nestalo, snažila som sa zo všetkých síl nezrútiť sa pred zubármi, pretože boli zo mňa nadšení a mysleli si, že odviedli skvelú prácu."

Dnes zdieľa svoju cestu za sebaprijatím na TikToku a už viac neskrýva svoj úsmev, s falošnými zubami alebo bez nich. Teraz Kanaďanku čaká špecializovaná zubná protéza kvôli mierne nevyvinutým ľavým čeľustným kĺbom. Jej súčasné zubné protézy sú čisto na estetické účely. Nemôže s nimi jesť a má problém správne hovoriť. Kvôli protézam ju tiež trápia migrény. Keďže si musí lekársku starostlivosť platiť sama, potrebuje 16 000 dolárov (10 786 eur) na obnovu svojej čeľuste a zubov pomocou špecializovanej hornej zubnej protézy. Aj napriek svojmu trápeniu však Natalie trvá na tom, že smiech je kľúčom k nájdeniu pokoja aj k vybudovaniu komunity pre ostatných v podobných ťažkostiach.