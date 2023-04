FOTO záhadného zvieraťa poriadne zmiatlo ľudí: Čo to je? Keď sa dozviete odpoveď, neuveríte

Na Reddite sa objavil záber, ktorý zmiatol mnohých ľudí. Tipujú, či ide o šteniatko, kozu alebo dokonca čupakabru, čiže upíra s črtami človeka, psa a netopiera, ktorý požiera dobytok a vysáva z neho krv. "Vidím strašidelné prasa. Toto sa mi nepáči," napísal jeden komentujúci. "To je skvelé, ďakujem. Chvíľu mi trvalo, kým som to uvidel," napísal ďalší.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o nepekne zdeformované zviera, v skutočnosti je na zábere obyčajný pes. To, čo sa javí ako ucho, je jeho tlama a to, čo vyzerá ako pysk, je zase psie ucho. Keď otočíte hlavu proti smeru hodinových ručičiek, uvidíte to na vlastné oči. Po vysvetlení ohromujúcej ilúzie sa mnohým užívateľom uľavilo. "Ďakujem, teraz nepotrebujem bielidlo na oči," zavtipkovala jedna osoba.