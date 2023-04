Mladík nespravil skúšku v autoškole: Všimnete si na VIDEU chybu, ktorej sa dopustil?

Istý vodič z Austrálie odhalil jednoduchý cestný akt, ktorý viedol k tomu, že neuspel na skúške v autoškole. Na Reddite zverejnil video, ako robí rovnaký manéver na ceste v meste Townsville v Queenslande. Mladík na ňom zíde zo semaforov a ide rovno cez križovatku a do stredového pruhu na opačnej strane cesty.

Hoci sa zdá, že motorista išiel cez križovatku v správnom jazdnom pruhu, v skutočnosti sa mal zaradiť do pravého pruhu. Je to preto, že cesta prešla z dvojprúdovej na trojprúdovú na druhej strane križovatky. Vzhľadom na to, že vodič išiel v pravom jazdnom pruhu, keď bola cesta len dvojprúdová, mal zostať v ňom aj na druhej strane cesty. "Áno, vošiel som do stredného pruhu, pretože to bol pruh priamo predo mnou, ale zrejme som mal ísť do pravého pruhu," priznal svoju chybu.

"Áno, začína sa v pravom pruhu a končí v strede. To je zmena jazdného pruhu uprostred križovatky," poznamenal jeden užívateľ. Vodič dodal: "Súhlasím, že to nebol správny manéver. Ale nechápem, ako že som kvôli nej nespravil celú skúšku."

Viacerí užívatelia sa zhodli na tom, že to bolo nespravodlivé rozhodnutie. "Neurobil si nič zlé, kamarát. Hodnotiteľ je ***. To je jazdný pruh z tej križovatky, ktorý by si mal použiť. Inak by si nabúral do Mazdy," uviedla jedna osoba. Iní, naopak, potvrdili, že bolo dobré rozhodnutie nechať prepadnúť vodiča kvôli tejto chybe. "Hoci je to nespravodlivé, povedal by som, že ide o kritickú chybu pri jazde. Domotať jazdné pruhy môže spôsobiť vážne nehody," myslí si jeden užívateľ. "Keď som si robil vodičský preukaz (v strednej Európe, takže to, čo nasleduje, nemusí platiť), môj inštruktor ma vyslovene varoval, aby som nikdy nemenil jazdný pruh na križovatke, pretože je to nebezpečné a nezákonné. Očakával by som, že po takejto chybe zlyhám v teste," píše sa v ďalšom komentári.