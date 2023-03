Dievčina sa zobudila v noci a a všimla si, že na priateľovom mobile blikajú správy: Ich obsah ju zrazil na kolená

Na fóre Mumsnet sa objavil príspevok mladej ženy, ktorá sa zverila so svojou nepríjemnou skúsenosťou. Nedávno sa zobudila v noci a zistila, že má vybitý telefón, tak ho dala nabíjať. Popritom si všimla, že na priateľovom mobile svietia správy - od inej ženy. Dočítala sa v nich o bozkoch a spoločných nociach dvojice. Aby sa mu pomstila, spravila snímku obrazovky a nastavila ju ako šetrič, takže keď sa zobudil, pri pohľade na telefón okamžite zistil, čo sa stalo.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Takže môj priateľ, ktorý klame a podvádza, teraz chrápe vedľa mňa. Na jeho mobile vyskočila notifikácia, v ktorej dotyčná písala o tom, aká bola ich pusa úžasná," píše dievčina. "Spravila som screenshot jeho displeja a nastavila ako šetrič, takže nebude môcť nič poprieť. Čakám, kým si to ráno pozrie. Šibe im alebo ho mám zobudiť a vykopnúť už teraz?" pýta sa.

Na príspevok reagovalo množstvo ľudí, ktorí sa postavii na stranu podvedenej a uviedli, že ide o skvelý spôsob, ako sa pomstiť neverníkovi. "Asi by som nevydržala čakať až do rána, ale viem si predstaviť jeho výraz, keď zistí, čo sa stalo," napísala jedna užívateľka. "Vydrž do rána, bude to stáť za to," podotkla iná osoba. Nie je známe, ako sa nakoniec tento príbeh skončil. Ale ako naznačila autorka, zrejme nasledoval okamžitý rozchod.