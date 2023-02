Úrady v pozore! Na pláž vyplavilo obrovskú záhadnú guľu, experti netušia, aký má pôvod

TOKIO - V japonskom pobrežnom meste Hamamacu vyplavil oceán na pláž železnú guľu s priemerom 1,5 metra. Úrady upokojili obyvateľov, že nejde o výbušné zariadenie, účel predmetu ale nepoznajú. Na sociálnych sieťach sa objavilo množstvo špekulácií, podľa ktorých by mohlo ísť o špionážny balón, UFO či objekt spojený s japonským anime seriálom Dragon Ball, napísal denník The Guardian.

Japonská polícia začala veľkú oranžovo-hnedú guľu skúmať po tom, čo si ju tento týždeň počas prechádzke všimla miestna žena. Predmet ležal v piesku len niekoľko metrov od brehu Tichého oceána. Policajti oblasť uzavreli a privolali expertov na výbušniny v ochranných oblekoch, aby podrobnejšie preskúmali vnútro guľe pre podozrenie, že by mohlo ísť o mínu. Táto teória ale bola vyvrátená, pretože odborníci pomocou röntgenu zistili, že guľa je dutá.

【動画】海岸に謎の鉄球?



静岡県浜松市の遠州浜海岸に

直径1点5メートルほどの

金属製の球体が

打ち上げられているのが

見つかりました



警察が調べたところ

爆発の危険性はありませんが

どのような物かは詳しく

わかっていないということです pic.twitter.com/M8qpnfdWWy — NHK静岡放送局 (@nhk_shizuoka_) February 21, 2023

Podľa denníka nič nenasvedčuje ani tomu, že by predmet mohol byť súčasťou špionážnych aktivít neďalekej Severnej Kórey alebo Číny. Na povrchu gule sú dve držadlá, čo naznčuje, že mohla byť niekde uchytená. To viedlo niektorých k prozaickému vysvetleniu, že ide o kotviacu bóju, ktorá sa jednoducho uvoľnila a odplávala preč. Jeden z miestnych obyvateľov, ktorý si pravidelne chodí na pláž zabehať, sa začudoval nad tým, prečo sa guľa z ničoho nič dostala do centra pozornosti. "Je tam už mesiac. Snažil som sa s ňou pohnúť, ale nedokázal som to," povedal dotyčný muž televízii NHK.

Špekulácie nepochybne podporili nedávne správy o podozrení Japonska, že nad jeho územím preletelo v ostatných rokoch niekoľko čínskych špionážnych balónov. Spojené štáty nedávno nechali pri svojom pobreží zostreliť balón, ktorý bol podľa vyjadrenia amerických predstaviteľov súčasťou rozsiahleho čínskeho programu vzdušnej špionáže. Čína zas obvinila USA z toho, že svoje balóny vyslali v posledných rokoch nad citlivé čínske oblasti Tibetu a Sin-ťiangu.