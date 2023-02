Záhadné zmiznutie deväťročného Janka: Pred 25 rokmi išiel za kamarátom, doteraz ho nenašli

Chlapec sa išiel pred svojím zmiznutím navštíviť kamaráta, ako posledný ho videl známy lekár. Polícia vyhlásila pátranie po malom Jánovi tri dni po jeho zmiznutí. Pri pátraní boli nasadené vrtuľníky s termovíziou, potápači prehľadávali Vltavu, rodičom sa ozvali psychotronici i ďalší údajní svedkovia. Pátranie však nikam neviedlo, nevypočutá zostala aj ponuka rodičov, ktorí necelý mesiac po zmiznutí sľúbili za jeho nájdenie miliónovú odmenu. Podľa polície je najpravdepodobnejšou verziou, že chlapec sa utopil vo Vltave.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Jeho mama v roku 2018 požiadala o nahliadnutie do pátracieho spisu, polícia to ale nepovolila. O rok neskôr sa matky zastal Ústavný súd, ktorý jej svojím rozhodnutím nahliadnuť do spisu umožnil. Pátranie po stratených osobách sa v ČR končí po dvadsiatich rokoch od ich zmiznutia, potom nasleduje archivácia spisového materiálu. Okrem Honzíka sa tiež nenašiel napríklad chlapec, ktorý zmizol ako osemročný v roku 1987 či štrnásťročná dievčina, ktorá sa stratila v roku 1997.