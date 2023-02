Vedci zistili, aká poloha je pre mužov najlepšia pri močení: Zabudnite na klasické státie!

Amatérsky prieskum novinárov britského denníka The Guardian tiež ukazuje, že medzi mladou generáciou v Británii je pre mužov sedenie pri močení čím ďalej bežnejšie. Rovnaký trend vraj prebieha aj v Japonsku. "Prúd, ktorý vyteká, sa po ôsmich až pätnástich centimetroch začína rozpadať na kvapky. Tie začnú narážať jedna na druhú a následne sa satelitne rozstreknú pod veľkým uhlom, čím sa môžu dostať až na zubnú kefku," vysvetľuje profesor mechanického inžinierstva Tadd Truscott zo saudskoarabskej Technickej a prírodovedeckej univerzity kráľa Abdalláha, ktorý je zároveň autorom štúdie o spätnom rozstreku spôsobenom močením.

V toaletách naviac častokrát prežíva baktéria E.coli, ktorá sa na inak sterilný moč ľahko viaže. To môže pre používateľov zubných kefiek odložených blízko záchodov predstavovať vážne zdravotné riziko. Vedecký tím z lekárskeho centra Univerzity v Leidene prišiel v roku 2014 k záveru, že sedenie má i priaznivejší urodynamický profil, ktorý umožňuje rýchlejšie a úplnejšie vyprázdnenie močového mechúra. Pozícia tela totiž ovplyvňuje nielen dobu vyprázdňovania, ale aj maximálny prietok a zvyškový objem po vyprázdnení. Obzvlášť to platí pre mužov, ktorí sa potýkajú so symptómami chorôb dolných močových ciest. Práve pre nich je podľa vedcov "výhodnejšia poloha pri močení v sede než v stoji".

Hoci je v Nemecku bežné používanie WC-duchov alebo rôznych variácií výstražných upozornení, ktoré mužov nabádajú k tomu, aby močili posediačky, zároveň je ale nemčina jazykom, v ktorom vzniklo slovo "Sitzpinker". Označuje mužov, ktorí si pri močení sadajú a má podobne hanlivý význam ako slaboch alebo padavka. K močeniu posediačky sa priznali napríklad americký komik Larry David či futbalová legenda Lionel Messi, uvádza autor článku Sam Wollaston. Podľa neho môžu zmenu spoločenského náhľadu a zvyklostí v tomto smere priniesť nielen pozitívne vzory, ale tiež jednoduchá motivácia, ako je výhra v podobe toaletnej dosky, čo je bežné práve v Japonsku.