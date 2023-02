Mladík pri prerábke vyše 300-ročného domu narazil na unikátny objav: No mohlo byť toto pod podlahou?!

Majiteľ starej nehnuteľnosti zostal veľmi prekvapený, keď uvidel, že sa pod podlahovými doskami, ktoré vytrhal, povaľuje veľké množstvo kukuričných kláskov. Bolo ich vraj až 150. "Môj dom je z roku 1700," uviedol s tým, že je vďačný za to, že táto skrýša nespôsobila stavbe žiadne problémy a nešíril sa z nej zápach plesniny. S najväčšou pravdepodobnosťou sa klasy biologicky nerozložili preto, lebo sa nachádzali v uzatvorenom priestore.

Mnohí užívatelia doplnili, že kukuričné klasy sa kedysi používali na stavbách ako izolácia. "Boli nimi obložené aj steny domu môjho kamaráta z roku 1700. Bol to starý spôsob izolácie." Ďalší však oponoval a napísal, že ide o prácu psíka medvedíkovitého, ktorý bol určite veľmi hladný. "Vzhľadom na to, že niektoré klasy sú rozhryzené, tipoval by som nejakého tvora," píše sa v komentári.