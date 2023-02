Vedeli ste to? Pravda o tom, čo sa stane s vaším telom, keď prehltnete žuvačku

BRATISLAVA - S jedlom sa spája množstvo mýtov, niektorých naozaj kreatívnych. Jedným z nich je potenciálne smrteľné nebezpečenstvo prehltnutia žuvačky. Ide o mýtus, ktorý sme počúvali ešte v detstve. Ako to v skutočnosti je?

Čo sa stane, keď prehltnete zuvačku? Dostane sa do žalúdka, kde ju však kyselina nedokáže rozpustiť, takže pokračuje vo svojej plavbe vnútornosťami takmer neporušená, píše Lad Bible. Žuvačka sa potom pretlačí cez tenké črevo dlhé vyše sedem metrov, no ani tam sa nestrávi, pretože je jednoducho nestráviteľná. Pokračuje v hrubom čreve dlhom asi meter a pol. Toto miesto premieňa potraviny na odpad, odkiaľ žuvačka poputuje do toalety.

Problém by mohol nastať, keby ste prehltli niekoľko žuvačiek naraz. Vyskytli sa prípady, keď tak urobili niektoré deti a skončilo sa to tak, že im zablokovali črevá. Takže so žuvačkou sú spojené určité riziká, ale rozhodne nie také, o akých ste v detstve počúvali.