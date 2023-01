Mávate často bolesti krku? Príčina, ktorá vás možno prekvapí! A takto si uľavíte

Množstvo času stráveného scrolovaním obrazovky telefónu môže prerásť do niečoho, čo lekári nazývajú technický krk. "Ide o stav spôsobený natiahnutím krku pri pohľade do smartfónu, tabletu alebo iného vreckového zariadenia. Ak to robíte dlhší čas, podporuje to neprirodzenú polohu hlavy, ktorá zvyšuje tlak na krk, hornú časť chrbta a paže," vysvetlil ortopedický chirurg Neel Anand z centra Cedars-Sinai Spine Center pre Best Life.

Aj keď sa vám pohľad zhora na telefón nemusí zdať ako veľký problém, napätie, ktoré spôsobuje vášmu krku, môže spôsobiť nepohodlie a to by ste rozhodne nemali ignorovať. "Jednoduchý pohyb, keď sa pozriete nadol, aby ste niečo urobili na svojom telefóne, si nevyžaduje veľkú námahu, čo sa nemusí zdať škodlivé, ale to opakovanie a dĺžka práce proti mechanike tela časom prináša bolesť a potenciálne zranenie," pokračuje Anand.

Cvičte správne držanie tela

Jednou z najjednoduchších vecí, ktoré môžete urobiť, aby ste uľavili svalom krku, je cvičenie správneho držania tela. Hoci to môže chvíľu trvať, pomôže vám to zmierniť napätie vo svaloch krku. "Postoj je jednou z vecí, ktoré sa zlepšuje, čím viac ho praktizujete. Spočiatku to môže byť nepríjemné, ale ako pokračujeme v zosúlaďovaní tela so zdravým držaním, pracujeme so správnymi svalmi. Tie sa stávajú silnejšími a rozvíjajú si svalovú pamäť, aby udržali naše telo v správnej polohe." Vaše telo si na túto novú polohu za krátky čas zvykne. "Držte hlavu hore, ramená dozadu a bradu trochu zastrčenú. Kedykoľvek budete mať pocit, že blúdite, vráťte svoje telo späť do tejto polohy počas dňa," radí lekár.

Meňte pozície

Je dôležité zmeniť svoju polohu počas pozerania do mobilu; len obyčajná zmena sedenia môže poskytnúť účinnú úľavu. "Držanie smartfónu vo výške očí možno nebude vyzerať cool, ale určite uľaví od napätia na krku. Nezanedbávajte však pri tom ani ruky. Podoprite si ruky a lakte tak, že si ich opriete o stôl alebo lakťovú opierku, keď sedíte. Dbajte na umiestnenie rúk, môže to dramaticky znížiť námahu na ramená." Čo sa týka pozícii, môžete byť kreatívni, nemusíte nevyhnutne sedieť. Ak ste na pohodlnom mieste, napríklad doma, ležanie na chrbte je skvelý spôsob, ako zmierniť tlak na krk. Urobte si pohodlie na gauči alebo v posteli s nejakými vankúšmi.

Robte si viac prestávok

Ak sa vám zdá, že nemôžete obmedziť množstvo času a frekvenciu, počas ktorej ste na telefóne, urobte si medzitým aspoň prestávky a zmeňte polohu. Hoci sú prestávky nevyhnutné bez ohľadu na to, na akú obrazovku sa pozeráte, je to obzvlášť dôležité, keď trpíte bolesťami krku. Trojminútová prestávka každých pätnásť až dvadsať minút vám môže pomôcť vyrovnať chrbticu a dať svalom krku a hornej časti chrbta príležitosť na odpočinok. Môžete použiť stopky na telefóne, aby vám pripomenuli, kedy si máte dať prestávku od pozerania sa na telefón. Pomôže to aj vašim očiam.

Cvičte častejšie

Odborníci odporúčajú začať s cvičením pilates, aby ste posilnili svoje jadro a posturálne svaly. Pilates spolu s ďalšími cvičeniami, ktoré naťahujú a uvoľňujú svaly, ako je joga, pomáhajú zmierniť napätie, ktoré cítite vo svaloch krku. To na oplátku posilní svaly, ktoré sú zodpovedné za zlepšenie držania tela. Cvičenie pomôže zmierniť bolesť svalov a celkové zdravie.