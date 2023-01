Turistka si fotila prírodné krásy, ale pozrite, čo sa dialo vedľa nej! Ľudia zúria

Virálne video nakrútené na Islande za pár dní získalo už zhruba milión zhliadnutí. Zachytáva, ako si pred Jordan pokľakne na koleno jej priateľ, aby ju požiadal o ruku. Turistka v ich tesnej blízkosti však absolútne odignoruje romantickú chvíľku, ktorá sa tam práve odohráva, len aby si odfotila malebný vodopád v pozadí. Dvojica to však zobrala s nadhľadom. "Úprimne povedané, považujem to za vtipné. Nebola spôsobená žiadna škoda, bolo vtipné to sledovať," napísala McGowanová.

Video zasypali stovky komentárov. "Nepresvedčí ma, že to neurobila úmyselne," myslí si jedna užívateľka. "Vidím tú vtipnú stránku, ale je to dosť znepokojujúce, akí sú niektorí ľudia ľahostajní k svojmu okoliu," komentoval ďalší. "Presne vedela, čo sa deje a urobila to zámerne," pridáva sa iný.