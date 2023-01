Plavčík si myslel, že v mori pláva kus dreva: Omyl! Keď to ľudia zbadali, s hrôzou utiekli preč

Miestny plavčík zbadal v stredu okolo 15:00 vo vlnách plávajúci tmavý objekt. Myslel si, že je to kus dreva. Po bližšom preskúmaní zistil, že je to zhruba trojmetrový krokodíl. Predpokladá sa, že unikol zo zajatia. Jeden z pobrežnej stráže povedal, že nič podobné za svoju kariéru ešte nezažil. "Odkedy som v roku 2005 nastúpil do Badung Balawista, je to prvýkrát, čo som videl krokodíla na pláži. Dokonca ani moji starší kolegovia nikdy nič podobné nevideli."

Očitý svedok ojedinelej udalosti povedal, že plavčíci na pláži okamžite zapískali na píšťalku, aby varovali plavcov a ostatných. Video spôsobilo veľký rozruch na facebookovej stránke Bali Bogans. "Nie je to tak ďaleko od Austrálie. Vždy som svojej žene hovoril, že na Bali raz stretneme krokodíla. A stretli!" napísal jeden užívateľ. Ďalší priznal, že v dohľadnom čase určite nepôjde plávať do oceánu.