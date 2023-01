VIDEO najúčinnejšieho bezpečnostného systému proti zlodejom: Ľudia sú vydesení, nikdy by do domu nevkročili

V populárnom videu na Twitteri vidno kobru, ktorá vykúka z diery vo vchodových dverách. O niečo neskôr sa pokúsi zaútočiť na osobu, ktorá ho nakrúca na video. "Najbezpečnejší bezpečnostný systém," uviedla autorka príspevku.

Mnohých užívateľov agresívny plaz vo dverách vydesil. "Jednoducho by som dostal infarkt a hotovo," napísal jeden z komentujúcich. Ďalší mali niekoľko otázok. "Podarilo sa im ho dostať von? Za predpokladu, že je to v Indii alebo možno v Južnej Afrike alebo Austrálii? Fuj," uviedol iný komentujúci. Ďalší navrhol, že používať kobru na bezpečnostné účely je už trochu príliš. Viacerí priznali, že keby im z dvier číhal takýto had, už by do domu nikdy nevstúpili.