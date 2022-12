Dievčina šla vykonať veľkú potrebu v dome svojho priateľa: To, čo sa jej stalo na WC... totálna nočná mora!

NEW YORK - Dievčina podrobne opísala trápny moment, keď sa ocitla v nepríjemnej situácii. V tom čase bola prvýkrát na návšteve u priateľových rodičov, no nešťastnou náhodou im po vykonaní veľkej potreby pokazila toaletu. O incidente porozprávala vo videu na TikToku, v ktorom sa ostatných pýtala, čo v takejto situácii robiť.

Dievčina menom Kennedy z USA bola prvýkrát na návšteve u rodičov svojho priateľa, keď im nechtiac rozbila WC. Dráma sa začala, keď nebola schopná spláchnuť záchod. Pokúsila sa problém vyriešiť vlastnými rukami, ale nakoniec sa jej podarilo zhodiť veko nádrže na dláždenú podlahu. Keramický kryt sa rozbil na kúsky. Video incidentu zverejnila na TikToku. "Ľudia, stav núdze v rodinnom dome môjho priateľa. Práve som na prázdniny odletela do domu jeho rodičov. Zobudila som sa a išla vykonať veľkú potrebu. Záchod ale nešiel spláchnuť, čo je nočná mora," uviedla.

Kennedy zdvihla veko a vopchala dovnútra ruku. Veko však spadlo a rozbilo sa, čo blondínku rozosmialo. "Ale vážne, čo mám robiť? Takže teraz nielenže musím povedať svojmu priateľovi a jeho rodine, že v toalete je niečo odo mňa, ale aj to, že sa rozbila," povedala. Napokon zavtipkovala a spýtala sa, či náhodou niekto nemá náhradné veko. Neskôr zverejnila ďalšie video, v ktorom priblížila, že celú vec vzal na svoje plecia jej priateľ. "Aj keď som mu to nechcela povedať, musela som to urobiť. Potom opravil záchod a spláchol. Jeho rodičia, našťastie, neboli doma, keď sa to stalo, takže im priateľ zavolal a povedal, že to urobil on."

Mnohí užívatelia Kennedy nabádajú, aby sa za svojho priateľa vydala. "Je to materiál na ženenie. Ak je ochotný vziať na seba vinu, vezmi si ho!" uviedol jeden z komentujúcich. "To je úžasné! Vykradla by som sa von, zmenila by som si číslo a celý život by som ho ignorovala. To, čo si urobila, ale dávalo väčší zmysel," zavtipkovala iná osoba.