Pracovník NASA odhalil, prečo žiadny človek 50 rokov neletel na Mesiac: Čakali by ste takýto dôvod?

Pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli výročie úspešného ukončenia misie Apollo 17, ktorá vstúpila do dejín ako posledná, ktorej ľudská posádka pristála na Mesiaci. Táto misia je významná aj pre Slovákov a Čechov, pretože jej veliteľom bol potomok slovenských a českých prisťahovalcov Eugene Cernan. Stal sa tak nateraz posledným človekom, ktorý kráčal po povrchu Mesiaca.

Ale prečo muselo ubehnúť tak veľa času, aby sa ľudia začali opäť zaujímať o lety na toto vesmírne teleso? Bývalý správca NASA Jim Bridenstine uviedol, že dôvodom neboli technologické obmedzenia, ale politika. "Ak by tu neexistovalo politické riziko, boli by sme práve teraz na Mesiaci. V skutočnosti by sme boli pravdepodobne na Marse. Boli to politické riziká, ktoré zabránili tomu, aby sa to stalo. Program trval príliš dlho a stál príliš veľa peňazí," povedal novinárom v roku 2018.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Vyhliadky letov na Mesiac sú sľubné

Minulý mesiac pristála kapsula Orion v mori a znamenala úspešný koniec skúšobného letu prvej misie Artemis, ktorá odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska 16. novembra. "Bola to mimoriadne úspešná misia," skonštatoval pracovník NASA Bill Nelson. Podľa jeho slov bola v každej fáze podrobne sledovaná a boli odpozorované akékoľvek problémy, ktoré by mohli spôsobiť nebezpečenstvo pre ľudskú posádku.