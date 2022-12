Kuriózny priebeh súdneho procesu: Muž odrazu vstal a súdu ukázal.....Vážne si myslel, že je naň niekto zvedavý?

OAKLAND - Hassan Chokr (35) bol obvinený za viaceré antisemitské výroky na verejnosti aj na internete a musel čeliť spravodlivosti. Nikomu by ani vo sne však nenapadlo, čoho sa počas toho dopustí. Počas virtuálneho pojednávania dal zabrať viacerým zúčastneným členom súdu tým, že začal odhaľovať niektoré časti tela, ktoré bývajú zvyčajne skryté. Všetko zachytila kamera.

Zvláštny súd zažili orgány činné v trestnom konaní, kedy obvinený počas virtuálneho pojednávania začal na nich kričať a ukazovať svoj zadok. Sudkyňa Thomasová nariadila, aby súd počas jeho hlučného výbuchu stlmil obvinenému mikrofón. "Chcem, aby záznam odrážal, že zatiaľ, čo súd stlmil mikrofón obžalovanému, zdá sa, že on kričí a ukazuje na kameru vo väznici v Oaklande," vysvetlila Thomasová počas súdu. "A teraz si vyzliekol nohavice, aby súdu ukázal zadok." Chokr bol súdený za antisemitské prejavy pred škôlkou či na sociálnych sieťach, uviedol The New York Post.

"Môžete pokračovať a urobiť záznam, ale zdá sa, že je duševne chorý, celkom úprimne," povedala Thomasová. "Neviem, prečo by si niekto myslel, že je vhodné si počas súdneho konania stiahnuť nohavice a ukázať súdu zadok." Advokát Duane Johnson povedal, že stav duševného zdravia bude „pravdepodobne dobrý“ a dodal, že Chokr vyjadruje svoju slobodu prejavu.