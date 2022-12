Obyvateľov uchvátil pohľad na oblohu: To, čo sa na nej objavilo, im vyrazilo dych

Oblaky v tvare vĺn vznikajú, keď sa rýchlejší prúd vzduchu pohybuje nad stúpajúcim vzduchom pod ním. Pomenované boli podľa fyzikálneho javu, pri ktorom sa tvoria, teda Kelvin-Helmholtzovej nestability. Tá vzniká na miestach, kde sa stýkajú dve prúdiace vrstvy plynu alebo kvapaliny. Vrstvy sa môžu líšiť napríklad rýchlosťou pohybu alebo hustotou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Rachel Gordon

"Bolo to výnimočné a okamžite som vedela, že to musím vyfotografovať," uviedla miestna obyvateľka Rachel Gordonová. Snímky vyhotovila pri dome svojich rodičov a potom ich zverejnila na stránke Wyoming Through The Lens na Facebooku. "Bol to dychberúci okamih. Som rada, že si ho teraz môžu užiť ostatní," dodala.

Podľa Matta Taylora z BBC Weather sú tieto snímky jedným z najúžasnejších a najpôsobivejších príkladov Kelvin-Helmholtzových oblakov, aké kedy videl. "Súčasťou krásy Kelvin-Helmholtzových mrakov je to, že skutočne ukazujú fluiditu atmosféry," skonštatoval.