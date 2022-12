Žralok terorizoval turistov na obľúbenej pláži: Zažiť toto, už nikdy do mora nevstúpite!

DUBAJ - Hrôzostrašné momenty zažili turisti na obľúbenej pláži Kite Beach vo vychýrenom letovisku v Dubaji. Veľký žralok priplával k pláži a plavcom, ktorí nestihli vyjsť z mora včas. K zraneniam, našťastie, nedošlo. Pláž je obvykle zabezpečená plavčíkmi a kúpanie je povolené len do západu slnka.

Žralok bol spozorovaný, ako pláva vo vodách Dubaja len pár metrov od vydesených turistov kúpajúcich sa v Perzskom zálive. Plavčík na videu zúfalo volal na plavcov, aby sa dostali do bezpečia, ale minimálne jedna turistka ostala vo vode uviaznutá.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Youtube/Nico de Corato

Plavčík na Rusku mávol rukami, aby ju varoval pred hroziacim nebezpečenstvom, keď sa zdalo, že žralok pláva smerom k nej. Žena bola zjavne a z pochopiteľných dôvodov veľmi nervózna, no nakoniec mala dostatok miesta na to, aby sa mohla vrátiť späť do bezpečia.

Zábery boli nakrútené na pláži Kite v Dubaji, ktorá je obľúbeným turistickým centrom pre vodné športy. V ten deň už vraj v mori žiadne ďalšie žraloky spozorované neboli. "Čakali sme a čakali na žraloka a nič neprišlo. Oni však hliadkujú na brehu," uviedli turisti. Na Kite Beach zvyčajne hliadkujú plavčíci a kúpanie je povolené len do západu slnka.