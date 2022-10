Chováte doma tieto plemená psov? Experti odhalili, čo to o vás prezrádza

Experti z kynologického klubu The Kennel Club sa v rámci nového výskumu pozreli na to, čo o človeku prezrádza psie plemeno, ktoré vlastní. Zistili, že k niektorým plemenám sa viažu tieto osobnostné črty:

Anglický špringeršpaniel - tradične orientovaný, rezervovaný a presný

- tradične orientovaný, rezervovaný a presný Borderský teriér - očarujúci, živý a bujný

- očarujúci, živý a bujný Kokeršpaniel - kreatívny a orientovaný na rodinu

- kreatívny a orientovaný na rodinu Stafordšírsky bulteriér - láskavý a dôveryhodný

- láskavý a dôveryhodný Jack Russell teriér a malý bradáč - verný a oddaný

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Kynológovia na základe modelu piatich dimenzií osobnosti, ktorý je v psychológii využívaný na opísanie osobnosti človeka, skúmali majiteľov najobľúbenejších psích plemien. Zistili, že tí, ktorí sa tešia z nových skúseností, majú veľa koníčkov a radi riskujú, vlastnia vipetov a tí majitelia, ktorí boli emocionálne najstabilnejší a tvrdili, že sú šťastní, zase vlastnia zlatých retrieverov. Majitelia, ktorí prejavovali najvyššiu úroveň svedomitosti, vrátane organizovanosti a dodržiavania pravidiel, vlastnili malých bradáčov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Výskum tiež ukázal podobnosti medzi majiteľmi a ich plemenom, čo naznačuje, že ľudia si nevedome vyberajú psov, ktoré odrážajú ich vlastnú osobnosť. O zlatých retrieveroch je známe, že sú temperamentní a ich majitelia sú v porovnaní s inými psíčkarmi šťastnejší a pozitívnejší. Stafordšírske bulteriéry majú láskyplné povahy, podobne ako ich majitelia. Jack Russell teriéry sú opisované ako priateľské, rovnako ako ich páni. Výskum však zároveň poukázal na to, že ľudia si častokrát nevedia vybrať plemená, ktoré zodpovedajú ich životnému štýlu. Vyše 60 percent si vyberá svojho štvornohého priateľa podľa vzhľadu. Polovica z nich pritom tvrdí, že svojmu psovi nemôžu ponúknuť všetko, čo potrebuje.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Zdá sa, že často vieme o človeku veľa povedať na základe plemena psa, ktoré vlastní. Každé plemeno má odlišné vlastnosti, črty a potreby v oblasti starostlivosti, čo pomáha potenciálnym majiteľom lepšie pochopiť, či by pre nich mohli byť vhodné," povedal hovorca The Kennel Club Bill Lambert. Podľa neho je celkom zarážajúce vidieť, koľko ľudí si nevedome vyberá plemená psov s osobnosťami, ktoré zodpovedajú ich vlastnému charakteru, čo dokazuje, že platí staré známe "vrana k vrane sadá". "Šokujúce je však aj to, koľko ľudí hovorí, že pri hľadaní domáceho miláčika si vyberá srdcom, nie hlavou, a koľkí priznávajú, že nedokážu zabezpečiť všetky potreby svojho psa," dodal Lambert.